NYT: Киев завышал данные о числе иностранных наемников в рядах ВСУ

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Вооруженные силы Украины. stock, разведчик, дозор, ВСУ, сбу, украинские военные, stock
На Украине преувеличили численность «интернационального легиона» Фото:
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В «интернациональном легионе» Украины состоит порядка 1,5 тысячи военных, в то время, как Киев заявлял о 20 тысячах наемников. Об этом написали в The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

«Украинские чиновники первоначально хвастались 20 тысячами потенциальных добровольцев [в легионе], но на самом деле было зачислено намного меньше. На данный момент в организации насчитывается около 1,5 тысячи членов», — указали в материале.

С самого начала специальной военной операции на Украину начали приезжать иностранные наемники, чтобы воевать на украинской стороне. По данным Следственного комитета России, наибольшее число иностранных бойцов — британцы, поляки, американцы, канадцы, французы, израильтяне, финны и грузины, пишут «Дни.ру». Также военкор Александр Сладков заявил, что на запорожском направлении были замечены военные из Польши. Он предположил, что некоторые из них могут быть в составе регулярной польской армии, передает Nation News.

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В «интернациональном легионе» Украины состоит порядка 1,5 тысячи военных, в то время, как Киев заявлял о 20 тысячах наемников. Об этом написали в The New York Times со ссылкой на осведомленные источники. «Украинские чиновники первоначально хвастались 20 тысячами потенциальных добровольцев [в легионе], но на самом деле было зачислено намного меньше. На данный момент в организации насчитывается около 1,5 тысячи членов», — указали в материале. С самого начала специальной военной операции на Украину начали приезжать иностранные наемники, чтобы воевать на украинской стороне. По данным Следственного комитета России, наибольшее число иностранных бойцов — британцы, поляки, американцы, канадцы, французы, израильтяне, финны и грузины, пишут «Дни.ру». Также военкор Александр Сладков заявил, что на запорожском направлении были замечены военные из Польши. Он предположил, что некоторые из них могут быть в составе регулярной польской армии, передает Nation News.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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