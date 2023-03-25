NYT: Киев завышал данные о числе иностранных наемников в рядах ВСУ

25 марта 2023 в 14:08 Размер текста - 17 +

На Украине преувеличили численность «интернационального легиона» Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В «интернациональном легионе» Украины состоит порядка 1,5 тысячи военных, в то время, как Киев заявлял о 20 тысячах наемников. Об этом написали в The New York Times со ссылкой на осведомленные источники. «Украинские чиновники первоначально хвастались 20 тысячами потенциальных добровольцев [в легионе], но на самом деле было зачислено намного меньше. На данный момент в организации насчитывается около 1,5 тысячи членов», — указали в материале . С самого начала специальной военной операции на Украину начали приезжать иностранные наемники, чтобы воевать на украинской стороне. По данным Следственного комитета России, наибольшее число иностранных бойцов — британцы, поляки, американцы, канадцы, французы, израильтяне, финны и грузины, пишут « Дни.ру ». Также военкор Александр Сладков заявил, что на запорожском направлении были замечены военные из Польши. Он предположил, что некоторые из них могут быть в составе регулярной польской армии, передает Nation News.

В «интернациональном легионе» Украины состоит порядка 1,5 тысячи военных, в то время, как Киев заявлял о 20 тысячах наемников. Об этом написали в The New York Times со ссылкой на осведомленные источники. «Украинские чиновники первоначально хвастались 20 тысячами потенциальных добровольцев [в легионе], но на самом деле было зачислено намного меньше. На данный момент в организации насчитывается около 1,5 тысячи членов», — указали в материале. С самого начала специальной военной операции на Украину начали приезжать иностранные наемники, чтобы воевать на украинской стороне. По данным Следственного комитета России, наибольшее число иностранных бойцов — британцы, поляки, американцы, канадцы, французы, израильтяне, финны и грузины, пишут «Дни.ру». Также военкор Александр Сладков заявил, что на запорожском направлении были замечены военные из Польши. Он предположил, что некоторые из них могут быть в составе регулярной польской армии, передает Nation News.