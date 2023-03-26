Аналитики раскрыли суммы зарплат курганцев, проживающих в сельской местности

РИАН: в 2022 году жители малых и средних населенных пунктов Курганской области получали 33 тысячи рублей

27 марта 2023 в 03:28 Размер текста - 17 +

В малых и средних населенных пунктах курганцы получали порядка 33 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители малых и средних населенных пунктов Курганской области в 2022 году в большинстве своем получали 33 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные рейтинга регионов России, который подготовили эксперты. «Курганская область. Средняя зарплата в малых и средних населенных пунктах в 2022 году: 33 тысячи рублей. Прирост за отчетный период: 14,4%», — указано в статистике, ее опубликовало РИА Новости. При этом местные жители получали в среднем на 32,5% меньше, чем проживающие в крупных городах курганцы. На эти деньги люди могли приобрести 1,83 фиксированных наборов товаров и услуг. Это основной показатель российского рейтинга регионов. Согласно статистике, область занимает 70-ю строчку. В конце прошлого года URA.RU писало, что аналитики раскрыли диапазон самых распространенных зарплат в Курганской области. Оказалось, что большинство работающих курганцев получают зарплату, не превышающую 40 тысяч рублей в месяц.

Жители малых и средних населенных пунктов Курганской области в 2022 году в большинстве своем получали 33 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные рейтинга регионов России, который подготовили эксперты. «Курганская область. Средняя зарплата в малых и средних населенных пунктах в 2022 году: 33 тысячи рублей. Прирост за отчетный период: 14,4%», — указано в статистике, ее опубликовало РИА Новости. При этом местные жители получали в среднем на 32,5% меньше, чем проживающие в крупных городах курганцы. На эти деньги люди могли приобрести 1,83 фиксированных наборов товаров и услуг. Это основной показатель российского рейтинга регионов. Согласно статистике, область занимает 70-ю строчку. В конце прошлого года URA.RU писало, что аналитики раскрыли диапазон самых распространенных зарплат в Курганской области. Оказалось, что большинство работающих курганцев получают зарплату, не превышающую 40 тысяч рублей в месяц.