Аналитики раскрыли суммы зарплат курганцев, проживающих в сельской местности

Жители малых и средних населенных пунктов Курганской области в 2022 году в большинстве своем получали 33 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные рейтинга регионов России, который подготовили эксперты.
«Курганская область. Средняя зарплата в малых и средних населенных пунктах в 2022 году: 33 тысячи рублей. Прирост за отчетный период: 14,4%», — указано в статистике, ее опубликовало РИА Новости. При этом местные жители получали в среднем на 32,5% меньше, чем проживающие в крупных городах курганцы.
На эти деньги люди могли приобрести 1,83 фиксированных наборов товаров и услуг. Это основной показатель российского рейтинга регионов. Согласно статистике, область занимает 70-ю строчку.
В конце прошлого года URA.RU писало, что аналитики раскрыли диапазон самых распространенных зарплат в Курганской области. Оказалось, что большинство работающих курганцев получают зарплату, не превышающую 40 тысяч рублей в месяц.
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