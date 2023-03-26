В России разработали дрон «Ежик» для поражения бронированной техники 27 марта 2023 в 06:25 Размер текста - 17 + Наземный дрон «Ежик» способен уничтожать бронетехнику с помощью направленного взрыва Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Российские конструкторы «Спектр Инженеринг» создали наземный дрон «Ежик», предназначенный для уничтожения бронированной техники. Он представляет собой устойчивую платформу, способную нести пять килограмм взрывчатки и способен двигаться на расстояние до пяти километров, сообщил исполнительный директор конструкторского бюро Андрей Братеньков. «Нами создан наземный дрон „Ежик“, который способен нести на себе полезную нагрузку до пяти килограмм. Платформа способна сохранять подвижность, как бы ее ни переворачивали. Мы посмотрели опыт применения подобных дронов за рубежом и пришли к выводу, что нужно делать максимально дешевый аппарат», — передает слова Андрея Братенькова ТАСС. Дрон предназначается для уничтожения пехоты противника в окопах, а также для борьбы с бронированными целями. Техника будет изготавливаться в колесном варианте, что увеличит проходимость аппарата и сделает его производство дешевле. Ранее URA.RU рассказало, что в России ведутся работы по созданию нового боевого самолета. Они должны заменить противолодочные самолеты Ил-38. Российские конструкторы «Спектр Инженеринг» создали наземный дрон «Ежик», предназначенный для уничтожения бронированной техники. Он представляет собой устойчивую платформу, способную нести пять килограмм взрывчатки и способен двигаться на расстояние до пяти километров, сообщил исполнительный директор конструкторского бюро Андрей Братеньков. «Нами создан наземный дрон „Ежик“, который способен нести на себе полезную нагрузку до пяти килограмм. Платформа способна сохранять подвижность, как бы ее ни переворачивали. Мы посмотрели опыт применения подобных дронов за рубежом и пришли к выводу, что нужно делать максимально дешевый аппарат», — передает слова Андрея Братенькова ТАСС. Дрон предназначается для уничтожения пехоты противника в окопах, а также для борьбы с бронированными целями. Техника будет изготавливаться в колесном варианте, что увеличит проходимость аппарата и сделает его производство дешевле. Ранее URA.RU рассказало, что в России ведутся работы по созданию нового боевого самолета. Они должны заменить противолодочные самолеты Ил-38. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям