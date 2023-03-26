Пермский миллиардер рассказал о сокращении прибыли с продаж машин

Бизнесмен Репин: прибыль пермских автосалонов «Сатурн-Р» в 2023 году сократится в восемь раз

27 марта 2023 в 08:47 Размер текста - 17 +

Причина сокращения прибыли — повышение закупочных цен на автомобили Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский миллиардер Александр Репин в интервью URA.RU рассказал о прогнозируемой в 2023 году чистой прибыли от продаж автомобилей во всех автосалонах «Сатурн-Р-Авто». По расчетам бизнесмена, она может составить около 150 миллионов рублей, сократившись в 7-8 раз по сравнению с 2022 годом. Тогда прибыль предприятия от реализации автомобилей через автоцентры составила около миллиарда рублей. «В этом году максимальная прибыль будет меньше, чем в прошлом, ориентировочно в восемь раз, исходя из того, как идут продажи с начала года. Планируемая прибыль у нас, как и в прошлом году, на уровне миллиарда [рублей], но ее не будет. Будет прибыль примерно в 150 миллионов рублей», — рассказал корреспонденту URA.RU Александр Репин. По его словам, основная причина снижения прибыли — рост закупочных цен на автомобили. При этом бизнесмен намерен сохранить все 36 действующих на территории Перми и Пермского края автосалонов «Сатурн-Р» и не станет сокращать их персонал. Его численность составляет около двух тысяч человек. «Предпосылок для сокращения людей и их зарплат нет. Я не кричу „караул“. Раз есть прибыль, значит, можно жить», — добавил Репин. Ранее URA.RU рассказывало, что ООО «Сатурн-Р-Авто» намерен продавать все возможные бренды автомобилей, на которые получится заключить договоры с производителями. В конце 2022 года предприятию Александра Репина также удалось заключить ряд контактов на поставку машин в силовые структуры и ведомство Минобороны РФ. Кроме того, в феврале 2023 года в автосалоны «Сатурн-Р» поступили первые партии автомобилей обновленного бренда «Москвич». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермский миллиардер Александр Репин в интервью URA.RU рассказал о прогнозируемой в 2023 году чистой прибыли от продаж автомобилей во всех автосалонах «Сатурн-Р-Авто». По расчетам бизнесмена, она может составить около 150 миллионов рублей, сократившись в 7-8 раз по сравнению с 2022 годом. Тогда прибыль предприятия от реализации автомобилей через автоцентры составила около миллиарда рублей. «В этом году максимальная прибыль будет меньше, чем в прошлом, ориентировочно в восемь раз, исходя из того, как идут продажи с начала года. Планируемая прибыль у нас, как и в прошлом году, на уровне миллиарда [рублей], но ее не будет. Будет прибыль примерно в 150 миллионов рублей», — рассказал корреспонденту URA.RU Александр Репин. По его словам, основная причина снижения прибыли — рост закупочных цен на автомобили. При этом бизнесмен намерен сохранить все 36 действующих на территории Перми и Пермского края автосалонов «Сатурн-Р» и не станет сокращать их персонал. Его численность составляет около двух тысяч человек. «Предпосылок для сокращения людей и их зарплат нет. Я не кричу „караул“. Раз есть прибыль, значит, можно жить», — добавил Репин. Ранее URA.RU рассказывало, что ООО «Сатурн-Р-Авто» намерен продавать все возможные бренды автомобилей, на которые получится заключить договоры с производителями. В конце 2022 года предприятию Александра Репина также удалось заключить ряд контактов на поставку машин в силовые структуры и ведомство Минобороны РФ. Кроме того, в феврале 2023 года в автосалоны «Сатурн-Р» поступили первые партии автомобилей обновленного бренда «Москвич».