Холдинг пермского миллиардера будет продавать «Москвичи»

На мощностях московского автозавода хотят возобновить производство «Москвичей» Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Компания «Сатурн-Р-Авто» входящая в холдинг «Сатурн-Р» пермского миллиардера Александра Репина, намерена продавать автомобили «Москвич». Отечественные авто должны заменить ушедший с российского рынка Renault, отмечают компании, которая являлась официальным дилером французской марки.

«Сатурн-Р-Авто» готовится перепрофилировать освобождающиеся салоны под другие цели. В компании рассматривают разные возможности их дальнейшего использования: открытие шоурумов других брендов, в частности «Москвича»», — пишет «Коммерсант-Прикамье» в своем telegram-канале.

В беседе с агентством URA.RU Александр Репин заявил, что холдинг «намерен продавать все возможные бренды, на которые можно заключить договоры [c производителями]». «Мы сейчас ведем переговоры с различными производителями. В первую очередь, компания нацелена на представителей китайского авторынка. А это почти два десятка разных марок, аналогичных Renault, которые заслужили доверие [покупателей]», — отметил бизнесмен.

Ранее Репин рассказал URA.RU, что Renault уже прекратил отгрузку автомашин официальному дилеру в Перми. Сейчас салоны «Сатурн-Р-Авто» распродают остатки автомобилей, а затем, сосредоточатся на их обслуживании.

Завод Renault в России был переименован из ЗАО «Рено Россия» в АО «Московский автомобильный завод «Москвич». Контроль над предприятием получили столичные власти. Сообщалось также, что в России готовятся запустить производство автомобилей с одноименным названием, а также марок «Волга» и «Победа».

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