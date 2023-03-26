26 марта 2023

В США определили главную угрозу безопасности

Телеведущий Fox News Левин: Китай является главной угрозой для США
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, си цзиньпин
Си Цзиньпин и Китай в целом являются приоритетной угрозой для США, уверен Марк Левин Фото:

Главной угрозой для США является не Россия, а Китай. Об этом заявил американский телеведущий Марк Левин.

«Самая большая угроза для нас — это Китай. <…> Это не Россия. Это не Иран. Это Китай», — подчеркнул ведущий Fox News Марк Левин. Телеведущий также отметил, что такие страны, как Китай, не просто так строят союзы с Россией. По его мнению, КНР в настоящий момент превратилась в глобальную силу, оказывающая влияние на мировых лидеров.

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что новая холодная война пройдет с участием США и Китая, пишет RT. Авторы американской газеты The Wall Street Journal также подчеркивали, что Вашингтон сейчас не готов вести военные действия против КНР. Экс-глава ЦРУ Майк Помпео отмечал, что Белый дом совершил стратегическую ошибку, когда позволил сблизиться Китаю и России, сообщает «Национальная служба новостей».

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Главной угрозой для США является не Россия, а Китай. Об этом заявил американский телеведущий Марк Левин. «Самая большая угроза для нас — это Китай. <…> Это не Россия. Это не Иран. Это Китай», — подчеркнул ведущий Fox News Марк Левин. Телеведущий также отметил, что такие страны, как Китай, не просто так строят союзы с Россией. По его мнению, КНР в настоящий момент превратилась в глобальную силу, оказывающая влияние на мировых лидеров. Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что новая холодная война пройдет с участием США и Китая, пишет RT. Авторы американской газеты The Wall Street Journal также подчеркивали, что Вашингтон сейчас не готов вести военные действия против КНР. Экс-глава ЦРУ Майк Помпео отмечал, что Белый дом совершил стратегическую ошибку, когда позволил сблизиться Китаю и России, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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