В США определили главную угрозу безопасности Телеведущий Fox News Левин: Китай является главной угрозой для США 27 марта 2023 в 08:42 Размер текста - 17 + Си Цзиньпин и Китай в целом являются приоритетной угрозой для США, уверен Марк Левин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главной угрозой для США является не Россия, а Китай. Об этом заявил американский телеведущий Марк Левин. «Самая большая угроза для нас — это Китай. <…> Это не Россия. Это не Иран. Это Китай», — подчеркнул ведущий Fox News Марк Левин. Телеведущий также отметил, что такие страны, как Китай, не просто так строят союзы с Россией. По его мнению, КНР в настоящий момент превратилась в глобальную силу, оказывающая влияние на мировых лидеров. Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что новая холодная война пройдет с участием США и Китая, пишет RT. Авторы американской газеты The Wall Street Journal также подчеркивали, что Вашингтон сейчас не готов вести военные действия против КНР. Экс-глава ЦРУ Майк Помпео отмечал, что Белый дом совершил стратегическую ошибку, когда позволил сблизиться Китаю и России, сообщает «Национальная служба новостей». Главной угрозой для США является не Россия, а Китай. Об этом заявил американский телеведущий Марк Левин. «Самая большая угроза для нас — это Китай. <…> Это не Россия. Это не Иран. Это Китай», — подчеркнул ведущий Fox News Марк Левин. Телеведущий также отметил, что такие страны, как Китай, не просто так строят союзы с Россией. По его мнению, КНР в настоящий момент превратилась в глобальную силу, оказывающая влияние на мировых лидеров. Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что новая холодная война пройдет с участием США и Китая, пишет RT. Авторы американской газеты The Wall Street Journal также подчеркивали, что Вашингтон сейчас не готов вести военные действия против КНР. Экс-глава ЦРУ Майк Помпео отмечал, что Белый дом совершил стратегическую ошибку, когда позволил сблизиться Китаю и России, сообщает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям