WSJ: США не хватит запасов на войну с Китаем

24 марта 2023 в 19:43 Размер текста - 17 +

США проиграют в войне с Китаем, сообщает WSJ Фото: Министерство обороны Великобритании Имитация войны между США и Китаем показала, что Соединенные Штаты не в состоянии вести боевые действия против КНР. Об этом сообщается в редакционной статье The Wall Street Journal. «Затраты будут огромными, (…) потери могут варьироваться от 15 до 50 человек в каждом избирательном округе США, или примерно от 5000 до 20000 американцев», — говорится в материале газеты. Там же добавили, что всего за один день боевых действий у США закончатся противокорабельные ракеты большой дальности. Ранее американский ветеран Ноктис Дрейвен смоделировал войну между США и Россией, передает RT. Дрейвен считает, что Соединенные Штаты проиграли бы России из-за экономических проблем. Китайское издание Global Times увидело в действиях США подготовку в глобальной войне. Отмечается, что внешняя политика Белого дома стала милитаризованной.

Имитация войны между США и Китаем показала, что Соединенные Штаты не в состоянии вести боевые действия против КНР. Об этом сообщается в редакционной статье The Wall Street Journal. «Затраты будут огромными, (…) потери могут варьироваться от 15 до 50 человек в каждом избирательном округе США, или примерно от 5000 до 20000 американцев», — говорится в материале газеты. Там же добавили, что всего за один день боевых действий у США закончатся противокорабельные ракеты большой дальности. Ранее американский ветеран Ноктис Дрейвен смоделировал войну между США и Россией, передает RT. Дрейвен считает, что Соединенные Штаты проиграли бы России из-за экономических проблем. Китайское издание Global Times увидело в действиях США подготовку в глобальной войне. Отмечается, что внешняя политика Белого дома стала милитаризованной.