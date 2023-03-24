WSJ: США не хватит запасов на войну с Китаем

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Вооруженные силы Великобритании. stock, десант, военные, нато, наемник, stock
США проиграют в войне с Китаем, сообщает WSJ Фото:

Имитация войны между США и Китаем показала, что Соединенные Штаты не в состоянии вести боевые действия против КНР. Об этом сообщается в редакционной статье The Wall Street Journal.

«Затраты будут огромными, (…) потери могут варьироваться от 15 до 50 человек в каждом избирательном округе США, или примерно от 5000 до 20000 американцев», — говорится в материале газеты. Там же добавили, что всего за один день боевых действий у США закончатся противокорабельные ракеты большой дальности.

Ранее американский ветеран Ноктис Дрейвен смоделировал войну между США и Россией, передает RT. Дрейвен считает, что Соединенные Штаты проиграли бы России из-за экономических проблем. Китайское издание Global Times увидело в действиях США подготовку в глобальной войне. Отмечается, что внешняя политика Белого дома стала милитаризованной.

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Имитация войны между США и Китаем показала, что Соединенные Штаты не в состоянии вести боевые действия против КНР. Об этом сообщается в редакционной статье The Wall Street Journal. «Затраты будут огромными, (…) потери могут варьироваться от 15 до 50 человек в каждом избирательном округе США, или примерно от 5000 до 20000 американцев», — говорится в материале газеты. Там же добавили, что всего за один день боевых действий у США закончатся противокорабельные ракеты большой дальности. Ранее американский ветеран Ноктис Дрейвен смоделировал войну между США и Россией, передает RT. Дрейвен считает, что Соединенные Штаты проиграли бы России из-за экономических проблем. Китайское издание Global Times увидело в действиях США подготовку в глобальной войне. Отмечается, что внешняя политика Белого дома стала милитаризованной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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