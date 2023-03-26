Курганский депутат написал книгу про самого себя

27 марта 2023 в 10:53 Размер текста - 17 +

Марат Исламов выпустил автобиографию к 35-летию своего холдинга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский депутат Марат Исламов выпустил книгу, где поделился историей своего пути в бизнесе и развитием аграрного сектора в регионе. Издание приурочено к 35-летию агрохолдинга «Кургансемена», которым руководит политик. Об этом рассказали на сайте компании. «Книга — автобиографическая. В ней собраны воспоминания о детстве, родителях, встречах с людьми, которые так или иначе повлияли на судьбу М.Н. Исламова, история становления в профессии. Марат Нуриевич — личность для Курганской области неординарная. Это человек, имеющий свою собственную, иногда совершенно отличную от всех других позицию, которую он отстаивает на основе безоговорочных фактов, проведенных собственноручно экспериментов и исследований. Он никогда не имел каких-либо протекций, всего добивался сам — только кропотливым трудом, настойчивостью и трудолюбием», — поделилась информацией о книге фирма. Марат Исламов доктор экономических наук, депутат Курганской областной думы и заслуженный работник сельского хозяйства РФ. Ранее URA.RU писало, что российские семеноводы избрали Исламова на новый пост. Он стал председателем совета национального союза селекционеров и семеноводов (НССиС). Марат Исламов выпустил книгу про себя сайт компании «Кургансемена»

Курганский депутат Марат Исламов выпустил книгу, где поделился историей своего пути в бизнесе и развитием аграрного сектора в регионе. Издание приурочено к 35-летию агрохолдинга «Кургансемена», которым руководит политик. Об этом рассказали на сайте компании. «Книга — автобиографическая. В ней собраны воспоминания о детстве, родителях, встречах с людьми, которые так или иначе повлияли на судьбу М.Н. Исламова, история становления в профессии. Марат Нуриевич — личность для Курганской области неординарная. Это человек, имеющий свою собственную, иногда совершенно отличную от всех других позицию, которую он отстаивает на основе безоговорочных фактов, проведенных собственноручно экспериментов и исследований. Он никогда не имел каких-либо протекций, всего добивался сам — только кропотливым трудом, настойчивостью и трудолюбием», — поделилась информацией о книге фирма. Марат Исламов доктор экономических наук, депутат Курганской областной думы и заслуженный работник сельского хозяйства РФ. Ранее URA.RU писало, что российские семеноводы избрали Исламова на новый пост. Он стал председателем совета национального союза селекционеров и семеноводов (НССиС).