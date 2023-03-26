26 марта 2023
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24 марта 2023

Курганский депутат написал книгу про самого себя

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, исламов артем
Марат Исламов выпустил автобиографию к 35-летию своего холдинга Фото:

Курганский депутат Марат Исламов выпустил книгу, где поделился историей своего пути в бизнесе и развитием аграрного сектора в регионе. Издание приурочено к 35-летию агрохолдинга «Кургансемена», которым руководит политик. Об этом рассказали на сайте компании.

«Книга — автобиографическая. В ней собраны воспоминания о детстве, родителях, встречах с людьми, которые так или иначе повлияли на судьбу М.Н. Исламова, история становления в профессии. Марат Нуриевич — личность для Курганской области неординарная. Это человек, имеющий свою собственную, иногда совершенно отличную от всех других позицию, которую он отстаивает на основе безоговорочных фактов, проведенных собственноручно экспериментов и исследований. Он никогда не имел каких-либо протекций, всего добивался сам — только кропотливым трудом, настойчивостью и трудолюбием», — поделилась информацией о книге фирма.

Марат Исламов доктор экономических наук, депутат Курганской областной думы и заслуженный работник сельского хозяйства РФ. Ранее URA.RU писало, что российские семеноводы избрали Исламова на новый пост. Он стал председателем совета национального союза селекционеров и семеноводов (НССиС).

Марат Исламов выпустил книгу про себя

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Курганский депутат Марат Исламов выпустил книгу, где поделился историей своего пути в бизнесе и развитием аграрного сектора в регионе. Издание приурочено к 35-летию агрохолдинга «Кургансемена», которым руководит политик. Об этом рассказали на сайте компании. «Книга — автобиографическая. В ней собраны воспоминания о детстве, родителях, встречах с людьми, которые так или иначе повлияли на судьбу М.Н. Исламова, история становления в профессии. Марат Нуриевич — личность для Курганской области неординарная. Это человек, имеющий свою собственную, иногда совершенно отличную от всех других позицию, которую он отстаивает на основе безоговорочных фактов, проведенных собственноручно экспериментов и исследований. Он никогда не имел каких-либо протекций, всего добивался сам — только кропотливым трудом, настойчивостью и трудолюбием», — поделилась информацией о книге фирма. Марат Исламов доктор экономических наук, депутат Курганской областной думы и заслуженный работник сельского хозяйства РФ. Ранее URA.RU писало, что российские семеноводы избрали Исламова на новый пост. Он стал председателем совета национального союза селекционеров и семеноводов (НССиС).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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