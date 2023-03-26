26 марта 2023
25 марта 2023

В челябинском управлении по труду и занятости готовится отставка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Первое организационное заседание избирательной комиссии Челябинской области нового состава. Челябинск, усманов кирилл
Кирилл Усманов покинет должность замначальника ГУ с 31 марта Фото:

Заместитель начальника главного управления по труду и занятости Челябинской области Кирилл Усманов написал заявление об увольнении. Об этом Усманов 27 марта сообщил в социальных сетях.

«В связи с переходом на другую работу написал на имя губернатора Челябинской области А.Л. Текслера заявление об увольнении. Поступило интересное предложение по моей дальнейшей трудовой деятельности. Конечно, решение давалось сложно — не каждый день можно встретить такую команду профессионалов, но мне интересно развиваться и в других сферах», — написал Усманов на своей странице во «ВКонтакте».

При этом Усманов отметил, что он сохраняет статус члена избирательной комиссии Челябинской области с правом решающего голоса. И он также продолжит активную работу в избирательной системе региона.

Замначальником главного управления по труду и занятости области Усманов был назначен в 2019 году. Соответствующее постановление 18 мая подписал губернатор Алексей Текслер. До осени 2019 года Усманов работал юристом в региональном отделении ЛДПР.

Усманову поступило интересное предложение о работе и он решил оставить госслужбу

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Заместитель начальника главного управления по труду и занятости Челябинской области Кирилл Усманов написал заявление об увольнении. Об этом Усманов 27 марта сообщил в социальных сетях. «В связи с переходом на другую работу написал на имя губернатора Челябинской области А.Л. Текслера заявление об увольнении. Поступило интересное предложение по моей дальнейшей трудовой деятельности. Конечно, решение давалось сложно — не каждый день можно встретить такую команду профессионалов, но мне интересно развиваться и в других сферах», — написал Усманов на своей странице во «ВКонтакте». При этом Усманов отметил, что он сохраняет статус члена избирательной комиссии Челябинской области с правом решающего голоса. И он также продолжит активную работу в избирательной системе региона. Замначальником главного управления по труду и занятости области Усманов был назначен в 2019 году. Соответствующее постановление 18 мая подписал губернатор Алексей Текслер. До осени 2019 года Усманов работал юристом в региональном отделении ЛДПР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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