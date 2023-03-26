Кирилл Усманов покинет должность замначальника ГУ с 31 марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместитель начальника главного управления по труду и занятости Челябинской области Кирилл Усманов написал заявление об увольнении. Об этом Усманов 27 марта сообщил в социальных сетях.

«В связи с переходом на другую работу написал на имя губернатора Челябинской области А.Л. Текслера заявление об увольнении. Поступило интересное предложение по моей дальнейшей трудовой деятельности. Конечно, решение давалось сложно — не каждый день можно встретить такую команду профессионалов, но мне интересно развиваться и в других сферах», — написал Усманов на своей странице во «ВКонтакте».

При этом Усманов отметил, что он сохраняет статус члена избирательной комиссии Челябинской области с правом решающего голоса. И он также продолжит активную работу в избирательной системе региона.

Замначальником главного управления по труду и занятости области Усманов был назначен в 2019 году. Соответствующее постановление 18 мая подписал губернатор Алексей Текслер. До осени 2019 года Усманов работал юристом в региональном отделении ЛДПР.