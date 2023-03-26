26 марта 2023
25 марта 2023

Тюменский юрист выиграл более 12 млн рублей в лотерею. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Выигранные деньги мужчина потратит на покупку квартиры Фото:

Юрист из Тюмени Николай Б. выиграл более 12,4 млн рублей в лотерею «Спортлото «5 из 36». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото» — распространителя всероссийских государственных лотерей.

«Житель Тюменской области выиграл суперприз в размере 12 442 842 рублей», — рассказали в компании. В «Столото» добавили, что приз победителю принесла случайная комбинация чисел.

«Билеты я покупаю редко, но всегда с хорошим настроением. В глубине души я надеялся, что однажды выиграю суперприз. Когда это произошло, принял эту новость, как само собой разумеющееся», — поделился эмоциями Николай. Выигранные деньги он планирует вложить в покупку квартиры.

Фото публикуется с разрешения победителя
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Юрист из Тюмени Николай Б. выиграл более 12,4 млн рублей в лотерею «Спортлото «5 из 36». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото» — распространителя всероссийских государственных лотерей. «Житель Тюменской области выиграл суперприз в размере 12 442 842 рублей», — рассказали в компании. В «Столото» добавили, что приз победителю принесла случайная комбинация чисел. «Билеты я покупаю редко, но всегда с хорошим настроением. В глубине души я надеялся, что однажды выиграю суперприз. Когда это произошло, принял эту новость, как само собой разумеющееся», — поделился эмоциями Николай. Выигранные деньги он планирует вложить в покупку квартиры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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