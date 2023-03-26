Депутат предлагает саботировать распродажу курганских медпунктов

Яков Сидоров выступил против продажи курганских медпунктов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат курганской думы Яков Сидоров высказался против приватизации и продажи помещений медицинских учреждений в городе и области. О проблеме он рассказал на внеплановом эфире «ВКонтакте», который политик решил провести в преддверии заседания областной думы, запланированного на 28 марта.

Сидоров заявил, что курганцам, в чьих населенных пунктах планируют отдать под приватизацию ФАПы, нужно обратиться к своим депутатам облдумы. «Мы должны высказать свое мнение, чтобы наши депутаты не забыли, что мы у них есть. Их задача представлять наши интересы. Друзья, с данного момента до завтрашнего заседания думы они должны услышать наше мнение, будем воздействовать на наших избранников, поскольку это не приватизированное депутатское кресло, а поручение, которые мы им даем», — высказался Сидоров в прямом эфире.

Ранее URA.RU писало, что курганские депутаты отказались выставлять на продажу медучреждения. В списке на приватизацию были помещения медпунктов, поликлиник и больниц.

Правительство прдлагает выставить на продажу ФАПы страница Якова Сидорова «ВКонтакте»