В Мариуполе взорвали автомобиль начальника полиции

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Автомобиль взорвался в нескольких метрах от Москвина (архивное фото) Фото:

В Мариуполе неизвестные взорвали автомобиль начальника городской полиции Михаила Москвина. Об этом сообщили силовых структурах Донецкой народной республики (ДНР).

«Автомобиль начальника полиции Мариуполя взорвался в нескольких метрах от него», — передает ТАСС сообщение силовиков. Москвин остался жив, однако получил контузию.

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В Мариуполе неизвестные взорвали автомобиль начальника городской полиции Михаила Москвина. Об этом сообщили силовых структурах Донецкой народной республики (ДНР). «Автомобиль начальника полиции Мариуполя взорвался в нескольких метрах от него», — передает ТАСС сообщение силовиков. Москвин остался жив, однако получил контузию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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