В Мариуполе взорвали автомобиль начальника полиции

Автомобиль взорвался в нескольких метрах от Москвина (архивное фото)
В Мариуполе неизвестные взорвали автомобиль начальника городской полиции Михаила Москвина. Об этом сообщили силовых структурах Донецкой народной республики (ДНР).
«Автомобиль начальника полиции Мариуполя взорвался в нескольких метрах от него», — передает ТАСС сообщение силовиков. Москвин остался жив, однако получил контузию.
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