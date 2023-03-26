Следователи задержали главу УК, подозреваемого в гибели пермячки от падения льда

Пермские следователи задержали директора управляющей компании, ответственного за дом, где погибла женщина от падения глыбы льда. Главу УК подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека, сообщает пресс-служба СУ СК по Пермскому краю в своем telegram-канале.
«В ходе расследования уголовного дела, по факту гибели жительницы города Перми из-за падения снега с крыши жилого многоквартирного дома, в порядке ст. 91 УПК РФ задержан директор управляющей компании», — говорится в telegram-канале. Суд в Перми 27 марта рассмотрит ходатайство следователя о мере пресечения задержанному в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось о смерти женщины от падения на нее глыбы льда с трехэтажного дома на одной из улиц Перми. По факту смерти краевой СК возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека). На данный момент расследование продолжается.
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