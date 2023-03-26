Следователи задержали главу УК, подозреваемого в гибели пермячки от падения льда

27 марта 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

Следователи возбудили уголовное дело сразу после смерти пермячки Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермские следователи задержали директора управляющей компании, ответственного за дом, где погибла женщина от падения глыбы льда. Главу УК подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека, сообщает пресс-служба СУ СК по Пермскому краю в своем telegram-канале. «В ходе расследования уголовного дела, по факту гибели жительницы города Перми из-за падения снега с крыши жилого многоквартирного дома, в порядке ст. 91 УПК РФ задержан директор управляющей компании», — говорится в telegram-канале. Суд в Перми 27 марта рассмотрит ходатайство следователя о мере пресечения задержанному в виде заключения под стражу. Ранее сообщалось о смерти женщины от падения на нее глыбы льда с трехэтажного дома на одной из улиц Перми. По факту смерти краевой СК возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека). На данный момент расследование продолжается.

Пермские следователи задержали директора управляющей компании, ответственного за дом, где погибла женщина от падения глыбы льда. Главу УК подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека, сообщает пресс-служба СУ СК по Пермскому краю в своем telegram-канале. «В ходе расследования уголовного дела, по факту гибели жительницы города Перми из-за падения снега с крыши жилого многоквартирного дома, в порядке ст. 91 УПК РФ задержан директор управляющей компании», — говорится в telegram-канале. Суд в Перми 27 марта рассмотрит ходатайство следователя о мере пресечения задержанному в виде заключения под стражу. Ранее сообщалось о смерти женщины от падения на нее глыбы льда с трехэтажного дома на одной из улиц Перми. По факту смерти краевой СК возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека). На данный момент расследование продолжается.