26 марта 2023
25 марта 2023

В Тюменской области подскочили цены на бензин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Общероссийская социальная кампания «Расставь приоритеты!». Челябинск, бензин, заправка, топливо, автозаправка, азс, бензоколонка, горючее, автотранспорт
Бензин АИ-92 в Тюменской области подорожал до 48 рублей 35 копеек за литр Фото:

Стоимость литра бензина марки АИ-92 в Тюменской области выросла до 48 рублей 35 копеек. Об этом сообщает сервис мониторинга цен на топливо Benzin Price.

«АИ-92, Газпром нефть — Р404, 311-й км, справа. Стоимость литра — 48 рублей, 35 копеек», — указано на портале Benzin Price.

Стоимость бензина марки АИ-92 на других АЗС региона варьируется от 46 рублей 10 копеек до 47 рублей 55 копеек за литр топлива. Цена зависит, в том числе, от расстояния отдельной заправочной станции до ближайшего населенного пункта.

Ранее агентство писало о том, что в феврале стоимость бензина марки АИ-95 на большинстве АЗС Тюменской области выросла до 49,50 руб. за литр. Такая цена была зафиксирована на АЗС сети «Новый поток» в городе Ишим.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Стоимость литра бензина марки АИ-92 в Тюменской области выросла до 48 рублей 35 копеек. Об этом сообщает сервис мониторинга цен на топливо Benzin Price. «АИ-92, Газпром нефть — Р404, 311-й км, справа. Стоимость литра — 48 рублей, 35 копеек», — указано на портале Benzin Price. Стоимость бензина марки АИ-92 на других АЗС региона варьируется от 46 рублей 10 копеек до 47 рублей 55 копеек за литр топлива. Цена зависит, в том числе, от расстояния отдельной заправочной станции до ближайшего населенного пункта. Ранее агентство писало о том, что в феврале стоимость бензина марки АИ-95 на большинстве АЗС Тюменской области выросла до 49,50 руб. за литр. Такая цена была зафиксирована на АЗС сети «Новый поток» в городе Ишим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...