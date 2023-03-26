В Тюменской области подскочили цены на бензин

27 марта 2023 в 13:29 Размер текста - 17 +

Бензин АИ-92 в Тюменской области подорожал до 48 рублей 35 копеек за литр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Стоимость литра бензина марки АИ-92 в Тюменской области выросла до 48 рублей 35 копеек. Об этом сообщает сервис мониторинга цен на топливо Benzin Price. «АИ-92, Газпром нефть — Р404, 311-й км, справа. Стоимость литра — 48 рублей, 35 копеек», — указано на портале Benzin Price. Стоимость бензина марки АИ-92 на других АЗС региона варьируется от 46 рублей 10 копеек до 47 рублей 55 копеек за литр топлива. Цена зависит, в том числе, от расстояния отдельной заправочной станции до ближайшего населенного пункта. Ранее агентство писало о том, что в феврале стоимость бензина марки АИ-95 на большинстве АЗС Тюменской области выросла до 49,50 руб. за литр. Такая цена была зафиксирована на АЗС сети «Новый поток» в городе Ишим.

Стоимость литра бензина марки АИ-92 в Тюменской области выросла до 48 рублей 35 копеек. Об этом сообщает сервис мониторинга цен на топливо Benzin Price. «АИ-92, Газпром нефть — Р404, 311-й км, справа. Стоимость литра — 48 рублей, 35 копеек», — указано на портале Benzin Price. Стоимость бензина марки АИ-92 на других АЗС региона варьируется от 46 рублей 10 копеек до 47 рублей 55 копеек за литр топлива. Цена зависит, в том числе, от расстояния отдельной заправочной станции до ближайшего населенного пункта. Ранее агентство писало о том, что в феврале стоимость бензина марки АИ-95 на большинстве АЗС Тюменской области выросла до 49,50 руб. за литр. Такая цена была зафиксирована на АЗС сети «Новый поток» в городе Ишим.