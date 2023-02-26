В Тюменской области подорожал бензин марки АИ-95 Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Стоимость бензина марки АИ-95 на большинстве АЗС Тюменской области выросла до 49,50 руб. за литр. Об этом сообщает сервис мониторинга цен на топливо Benzin Price. Ранее средняя стоимость литра топлива указанной марки составляла 48,50 руб.

«АИ-95 — стоимость литра 49 рублей, 50 копеек. АЗС „Новый поток“, г. Ишим», — указано на официальном сайте сервиса мониторинга цен на топливо Benzin Price.

По данным сервиса, минимальная стоимость бензина марки АИ-95 в Тюменской области по итогам февраля составила 49,20 руб. за литр топлива. Такие цены действуют на АЗС сети «Новый поток», которые находятся в Тюмени.

В региональное управление ФАС направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области подорожал бензин марки АИ-92. В декабре 2022 года стоимость топлива указанной марки на некоторых АЗС региона выросла до 48,35 руб. за литр.