В России отменили концерты Валерия Меладзе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт
Все концерты Валерия Меладзе за апрель отменены Фото:

Концерты российского артиста Валерия Меладзе, которые должны были состоятся в апреле, отменены. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на концертных организаторов.

«Запланированные на апрель концерты Валерия Меладзе в Новосибирске, Барнауле и Кемерово не состоятся», — рассказали агентству организаторы.

Ранее сообщалось, что на имя генпрокурора было отправлено заявление с просьбой признать его иностранным агентом. Артист, находясь на частной вечеринке в Дубае, ответил на украинский националистический лозунг, передает RT.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Концерты российского артиста Валерия Меладзе, которые должны были состоятся в апреле, отменены. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на концертных организаторов. «Запланированные на апрель концерты Валерия Меладзе в Новосибирске, Барнауле и Кемерово не состоятся», — рассказали агентству организаторы. Ранее сообщалось, что на имя генпрокурора было отправлено заявление с просьбой признать его иностранным агентом. Артист, находясь на частной вечеринке в Дубае, ответил на украинский националистический лозунг, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...