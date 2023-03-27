В России отменили концерты Валерия Меладзе

Все концерты Валерия Меладзе за апрель отменены
Концерты российского артиста Валерия Меладзе, которые должны были состоятся в апреле, отменены. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на концертных организаторов.
«Запланированные на апрель концерты Валерия Меладзе в Новосибирске, Барнауле и Кемерово не состоятся», — рассказали агентству организаторы.
Ранее сообщалось, что на имя генпрокурора было отправлено заявление с просьбой признать его иностранным агентом. Артист, находясь на частной вечеринке в Дубае, ответил на украинский националистический лозунг, передает RT.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!