В России отменили концерты Валерия Меладзе

27 марта 2023 в 13:32 Размер текста - 17 +

Все концерты Валерия Меладзе за апрель отменены Фото: Дарья Попова © URA.RU Концерты российского артиста Валерия Меладзе, которые должны были состоятся в апреле, отменены. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на концертных организаторов. «Запланированные на апрель концерты Валерия Меладзе в Новосибирске, Барнауле и Кемерово не состоятся», — рассказали агентству организаторы. Ранее сообщалось, что на имя генпрокурора было отправлено заявление с просьбой признать его иностранным агентом. Артист, находясь на частной вечеринке в Дубае, ответил на украинский националистический лозунг, передает RT.

Концерты российского артиста Валерия Меладзе, которые должны были состоятся в апреле, отменены. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на концертных организаторов. «Запланированные на апрель концерты Валерия Меладзе в Новосибирске, Барнауле и Кемерово не состоятся», — рассказали агентству организаторы. Ранее сообщалось, что на имя генпрокурора было отправлено заявление с просьбой признать его иностранным агентом. Артист, находясь на частной вечеринке в Дубае, ответил на украинский националистический лозунг, передает RT.