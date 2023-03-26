Пермские власти выделяют десятки миллионов на борьбу с борщевиком

Скашивать борщевик необходимо до начала его цветения Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Государственное казенное учреждение «Центр развития агробизнеса Пермского края» объявило конкурс на уничтожение борщевика на территории трех региональных округов. Начальная и максимальная цена контракта — более 50 млн рублей, сообщается в аукционном техзадании. Оно опубликовано в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ».

«Заказчик — ГКУ „Центр развития агробизнеса Пермского края“. Оказание услуг по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского механическим способом. Территории — Пермский муниципальный округ, Добрянский округ, Пермский городской округ. Начальная и максимальная цена контракта — 52 млн рублей», — указано в документе.

Уточняется, что механический способ подразумевает скашивание стеблей борщевика вручную или с помощью техники до начала цветения растения. Места для проведения данных работ определяются заказчиком, исполнитель обязуется предоставить отчет в виде фотографий. Срок оказания услуг — с 20 мая по 10 сентября 2023 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Пермского края отправили на доработку законопроект о повышении штрафов для предпринимателей, которые не борются с борщевиком. Чиновники посчитали, что такая мера может привести к банкротству многих бизнесов.