Свердловчан предостерегли от покупок автомобилей из Европы и Белоруссии

Безопаснее приобретать автомобиль на российском рынке, считает Кирилл Форманчук Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жителей Свердловской области предостерегли от покупок автомобилей из Европы и Белоруссии из-за участившихся случаев мошенничества и большого расхода денежных средств. Своим мнением с корреспондентом URA.RU поделился президент Федерации автовладельцев России в регионе Кирилл Форманчук.

«Если человек ни разу этим не занимался, тогда лучше не стоит и пробовать самому, так как для этого есть специально обученные люди. Как минимум, чтобы перевезти машину из Европы, ее нужно ставить на таможенный склад, который стоит больших денег. Пока вы будете бегать и искать, где оплатить пошлины и где купить ГЛОНАСС (глобальная навигационная спутниковая система) могут набежать сотни тысяч рублей за таможенное хранение машины», — сказал собеседник агентства. При перевозе автомобиля из-за рубежа, он ставится на таможенный склад обязательно для оформления нужных документов на ввоз.

Из Белоруссии вывозить гораздо проще, так как страна входит в ЕАЭС (Евразийский экономический союз). Несмотря на это, автоэксперт предостерегает желающих сэкономить на покупке авто в другой стране от мошеннических схем.

Кирилл Форманчук привел примеры своего знакомого, который попал на удочку злоумышленников. «Купил угнанное авто в Белоруссии с ложными документами, сам того не зная, а в России машина попала в розыск, обычно в таких ситуациях только на разбор ее сдавать. Поэтому никому не советую. Если человек хочет себе приключений, пускай занимается этим», — считает автоэксперт.

Ранее Кирилл Форманчук призывал россиян не откладывать покупку автомобилей, аргументировав свое мнение тем, что понижения цен на технику не предвещается. Автоэксперт посоветовал рассматривать покупку автомобилей, бывших в употреблении (б/у).