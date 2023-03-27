Свердловский автоэксперт раскрыл, когда китайские автомобили захватят российский рынок

Свердловский автоэксперт Форманчук: россияне полностью пересядут на китайские автомобили минимум через пять лет

28 марта 2023 в 08:53 Размер текста - 17 +

За 2022 год в России продалось порядка 280 тысяч автомобилей китайских брендов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Большинство россиян пересядут на автомобили китайского производства минимум через пять лет. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук. «Для полноценной эксплуатации автомобилей из Китая нужно намного больше запчастей, нежели сейчас есть в России. Обычно, их завозят под объем машин, пока их не будет сотни и сотни тысяч, никто не будет запчасти возить. На это нужны годы, лет от пяти», — сказал Кирилл Форманчук. По его словам, в среднем за 2022 год в России продалось 400 тысяч автомобилей, из которых порядка 70% разных моделей и марок китайцев. «Нужно еще больше. На авто из Китая нет спроса, поэтому запчастей нет. В целом, в автомагазинах не проблема что-то привезти, за неделю все сделают, также с кузовными деталями», — отметил собеседник агентства. Ранее президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук назвал минусы приобретения китайских брендов машин, которые вышли на замену европейских марок. Автоэксперт составил топ-3 автомобилей, которые без проблем обслуживаются в России.

Большинство россиян пересядут на автомобили китайского производства минимум через пять лет. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук. «Для полноценной эксплуатации автомобилей из Китая нужно намного больше запчастей, нежели сейчас есть в России. Обычно, их завозят под объем машин, пока их не будет сотни и сотни тысяч, никто не будет запчасти возить. На это нужны годы, лет от пяти», — сказал Кирилл Форманчук. По его словам, в среднем за 2022 год в России продалось 400 тысяч автомобилей, из которых порядка 70% разных моделей и марок китайцев. «Нужно еще больше. На авто из Китая нет спроса, поэтому запчастей нет. В целом, в автомагазинах не проблема что-то привезти, за неделю все сделают, также с кузовными деталями», — отметил собеседник агентства. Ранее президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук назвал минусы приобретения китайских брендов машин, которые вышли на замену европейских марок. Автоэксперт составил топ-3 автомобилей, которые без проблем обслуживаются в России.