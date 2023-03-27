The Wall Street Journal: у Киева не хватит сил для наступления в стиле НАТО

27 марта 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

ВСУ ограничены количеством истребителей, отметил Джон Нагл Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не сможет начать массированную атаку с воздуха в стиле НАТО, несмотря на обучение военных и поставки западной техники. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal. «Несмотря на обучение и приток техники НАТО, Украина не сможет начать атаку в стиле НАТО <…> Чтобы выбить окопавшегося врага, как хочет сделать Украина, традиционный подход США и союзников начался бы с массированного воздушного удара с использованием самолетов и крылатых ракет», — говорится в материале газеты . По информации американского подполковника в отставке Джона Нагла, которая цитируется в материале, ВСУ ограничены количеством истребителей и боевых вертолетов. Поэтому Киев не будет использовать их в лобовой атаке. Вместо этого Украина, вероятно, нанесет высокоточный удар артиллерией и ракетами дальнего базирования. У ВСУ есть в наличии M142 Himars и M270, которые могут стрелять фугасными снарядами на расстояние до 80 км. Спутниковая навигация позволяет западной технике точно наводиться на объект поражения, говорится в материале. После артиллерийских ударов будет наступление пехоты. ВСУ планируют в блажащее время начать наступление на восток. Американский военный аналитик Шон Белл отметил, что солдаты ВСУ быстро «выдохнутся» в ходе атаки, а западная поддержка будет ограничена. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Генштаб России готовит свои тактически решения в ответ на наступление ВСУ, сообщает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина не сможет начать массированную атаку с воздуха в стиле НАТО, несмотря на обучение военных и поставки западной техники. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal. «Несмотря на обучение и приток техники НАТО, Украина не сможет начать атаку в стиле НАТО <…> Чтобы выбить окопавшегося врага, как хочет сделать Украина, традиционный подход США и союзников начался бы с массированного воздушного удара с использованием самолетов и крылатых ракет», — говорится в материале газеты. По информации американского подполковника в отставке Джона Нагла, которая цитируется в материале, ВСУ ограничены количеством истребителей и боевых вертолетов. Поэтому Киев не будет использовать их в лобовой атаке. Вместо этого Украина, вероятно, нанесет высокоточный удар артиллерией и ракетами дальнего базирования. У ВСУ есть в наличии M142 Himars и M270, которые могут стрелять фугасными снарядами на расстояние до 80 км. Спутниковая навигация позволяет западной технике точно наводиться на объект поражения, говорится в материале. После артиллерийских ударов будет наступление пехоты. ВСУ планируют в блажащее время начать наступление на восток. Американский военный аналитик Шон Белл отметил, что солдаты ВСУ быстро «выдохнутся» в ходе атаки, а западная поддержка будет ограничена. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Генштаб России готовит свои тактически решения в ответ на наступление ВСУ, сообщает RT.