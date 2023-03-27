Профессор Мягков назвал историческую цель спецоперации

Историк Мягков призвал вернуть России Левобережную Украину

27 марта 2023 в 16:32 Размер текста - 17 +

Левый и Правый берег Украины исторически принадлежали Древней Руси, напомнил Михаил Мягков Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия вновь должна объединить Правобережную и Левобережную Украину, как это было при Екатерине Второй (27 марта 1793 года, 230 лет назад, императрица издала манифест о включении Правобережной Украины в состав Российской империи), чтобы восстановить территорию Деревней Руси и спасти русское население. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО), профессор Михаил Мягков. «Я считаю, сегодня нужно исключить разделы Польши, потому что на самом деле Екатерина Вторая возвращала то, что когда-то принадлежало Древней Руси, то есть исконно русские земли. Она сама писала, что ни пяди польских земель мы тогда не взяли. В прямом смысле тогда было возвращение русских земель на свою историческую родину, отнятых когда-то и насильно разделенных во время ордынского ига, потом литовцами, потом Речью Посполитой. То население, которое тогда вошло в состав России, Правого берега, оно насильно окатоличивалось, там была униатская религия (католическая церковь греческого обряда, — прим. URA.RU), было польское крепостное право, причем самое жестокое вообще в Европе. Пан мог просто убить своего крестьянина», — объяснил Михаил Мягков. Историк подчеркнул, что страны Запада насильственно пытаются управлять разделением Украины. «Суть остается в том, чтобы разделить нас, властвовать, использовать вот эти территории против РФ. Я уверен, что когда эти земли будут освобождены от нацистов, да, пройдет определенное время, но население безусловно осознает и станет частью русского мира. Мы обречены жить вместе. Как это кому-то бы не хотелось, кто бы не пытался насильно разделить, в том числе с помощью развязывания войны против нас. Когда сегодня мы говорим, что там Правый берег Днепра, Левый берег Днепра — для нас это все когда-то единое Днервнерусское. Большинство населения там по-прежнему продолжает и говорить, и мыслить по-русски, и чувствует свое внутреннюю связь с Россией. Но его сегодня насильно зомбируют, издеваются, несогласных пытают», — добавил Мягков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия вновь должна объединить Правобережную и Левобережную Украину, как это было при Екатерине Второй (27 марта 1793 года, 230 лет назад, императрица издала манифест о включении Правобережной Украины в состав Российской империи), чтобы восстановить территорию Деревней Руси и спасти русское население. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО), профессор Михаил Мягков. «Я считаю, сегодня нужно исключить разделы Польши, потому что на самом деле Екатерина Вторая возвращала то, что когда-то принадлежало Древней Руси, то есть исконно русские земли. Она сама писала, что ни пяди польских земель мы тогда не взяли. В прямом смысле тогда было возвращение русских земель на свою историческую родину, отнятых когда-то и насильно разделенных во время ордынского ига, потом литовцами, потом Речью Посполитой. То население, которое тогда вошло в состав России, Правого берега, оно насильно окатоличивалось, там была униатская религия (католическая церковь греческого обряда, — прим. URA.RU), было польское крепостное право, причем самое жестокое вообще в Европе. Пан мог просто убить своего крестьянина», — объяснил Михаил Мягков. Историк подчеркнул, что страны Запада насильственно пытаются управлять разделением Украины. «Суть остается в том, чтобы разделить нас, властвовать, использовать вот эти территории против РФ. Я уверен, что когда эти земли будут освобождены от нацистов, да, пройдет определенное время, но население безусловно осознает и станет частью русского мира. Мы обречены жить вместе. Как это кому-то бы не хотелось, кто бы не пытался насильно разделить, в том числе с помощью развязывания войны против нас. Когда сегодня мы говорим, что там Правый берег Днепра, Левый берег Днепра — для нас это все когда-то единое Днервнерусское. Большинство населения там по-прежнему продолжает и говорить, и мыслить по-русски, и чувствует свое внутреннюю связь с Россией. Но его сегодня насильно зомбируют, издеваются, несогласных пытают», — добавил Мягков.