В свердловской полиции устроят масштабную проверку из-за матери, убившей своих детей

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Открытие нового опорного пункта Отдела полиции № 4 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, погоны, полиция, охрана правопорядка, правоохранительные органы, майор полиции
Проверки коснутся сотрудников из отдела по работе с детьми и участковых Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге женщина убила своих детей и совершила самоубийство

В свердловском ГУ МВД начнутся крупные проверки участковых и сотрудников из подразделений по делам несовершеннолетних. Причина — в инциденте, когда екатеринбурженка убила двоих свои детей и совершила суицид. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в силовом ведомстве.

«Проверку проведут в главке по линии ПДН на районном уровне и участковых. Уверен, достанется всем. Работает комиссия по защите несовершеннолетних и их прав. Это не простая недоработка, здесь все серьезнее», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, инспекторы ПДН должны проводить работу в семьях, где есть дети и родитель с расстройствами психики. Аналогичные проверки после заключения врачей должны проводить и участковые, уверен источник.

Другой собеседник URA.RU уточнил, что руководство главка уже проверяет документы и вовлеченность в работу подразделения по делам несовершеннолетних. Некоторых сотрудников вызвали на закрытые разговоры.

URA.RU обратилось в управление по делам несовершеннолетних ГУ МВД по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил.

Вечером 25 марта на улице Технической, 138 в Екатеринбурге нашли труп женщины, покончившей с собой. Позднее выяснилось, что перед смертью екатеринбурженка убила своих детей пяти и восьми лет, тела которых нашли на улице Леваневского, 15. По предварительным данным, женщина страдала тяжелым психическим расстройством.

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В свердловском ГУ МВД начнутся крупные проверки участковых и сотрудников из подразделений по делам несовершеннолетних. Причина — в инциденте, когда екатеринбурженка убила двоих свои детей и совершила суицид. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в силовом ведомстве. «Проверку проведут в главке по линии ПДН на районном уровне и участковых. Уверен, достанется всем. Работает комиссия по защите несовершеннолетних и их прав. Это не простая недоработка, здесь все серьезнее», — рассказал собеседник агентства. По его словам, инспекторы ПДН должны проводить работу в семьях, где есть дети и родитель с расстройствами психики. Аналогичные проверки после заключения врачей должны проводить и участковые, уверен источник. Другой собеседник URA.RU уточнил, что руководство главка уже проверяет документы и вовлеченность в работу подразделения по делам несовершеннолетних. Некоторых сотрудников вызвали на закрытые разговоры. URA.RU обратилось в управление по делам несовершеннолетних ГУ МВД по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил. Вечером 25 марта на улице Технической, 138 в Екатеринбурге нашли труп женщины, покончившей с собой. Позднее выяснилось, что перед смертью екатеринбурженка убила своих детей пяти и восьми лет, тела которых нашли на улице Леваневского, 15. По предварительным данным, женщина страдала тяжелым психическим расстройством.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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