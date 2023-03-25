В Екатеринбурге женщина убила себя и своих детей: главное к вечеру 26 марта

26 марта 2023 в 17:03 Размер текста - 17 +

Подробности трагедии, произошедшей 25 марта Фото: URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге женщина убила своих детей и совершила самоубийство В Железнодорожном районе Екатеринбурга 25 марта на улице Технической, 138 было обнаружено тело женщины. По информации силовых структур и СМИ, горожанка убила своих малолетних детей и покончила жизнь самоубийством. URA.RU приводит подробности, известные на сегодняшний день. Перед тем, как свести счеты с жизнью, женщина убила своих детей 5 и 8 лет. Их тела обнаружили в частном доме на улице Леваневского, 15, где проживала семья.

Задушив одного и утопив в ванной другого ребенка, женщина совершила суицид. Погибшая оставила предсмертную записку, которая позволила обнаружить место, где лежали тела детей.

Семья не состояла на учете в профилактических органах и считалась благополучной. Муж погибшей работает в РЖД, он же построил дом, где жила семья, рассказали очевидцы. У женщины осталась 18-летняя дочь, которая будет жить с родственниками.

Женщина страдала психическим заболеванием. По предварительным данным, у нее была шизофрения, женщина наблюдалась в психиатрической больнице № 3, поделился источник URA.RU.

На место убийства выезжал прокурор Железнодорожного района Екатеринбурга Максим Барзенцов. Ведомство проводит проверку произошедшего.

Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух малолетних». Координировать действия следователей на месте происшествия выезжал исполняющий обязанности руководителя регионального СУ СКР полковник юстиции Анатолий Надбитов.

Сегодня для дачи показаний в областной следственный комитет была вызвана семья женщины, сообщает «Комсомольская правда».

В Железнодорожном районе Екатеринбурга 25 марта на улице Технической, 138 было обнаружено тело женщины. По информации силовых структур и СМИ, горожанка убила своих малолетних детей и покончила жизнь самоубийством. URA.RU приводит подробности, известные на сегодняшний день.