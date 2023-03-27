В Минстрое заявили, что жилье в России не будет дешеветь

27 марта 2023 в 17:08 Размер текста - 17 +

Стоимость жилья в России не будет снижаться, отметил Никита Стасишин Фото: Сергей Русанов © URA.RU В России не стоит ожидать снижения стоимости квадратного жилья. Об этом заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин. «Не надо ждать снижения цен квадратного метра, с учетом роста [цены по] некоторым позициям строительных материалов, роста [стоимости] проектного финансирования, исходя из сокращения темпов продаж», — рассказал Никита Стасишин, его слова приводит ТАСС. Стасишин также отметил, что на рынке жилья существует идеальный баланс цен и способов улучшения жилищных условий. Ранее директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев заявил, что в России стоимость первичного жилья будет увеличена на 7% к лету 2023 года. Он отметил, что за последние шесть месяцев стоимость строительных работ выросла на 10%. RT сообщает, что с января по февраль 2023 года было продано на 22,7% меньше ипотечных кредитов в сравнение с аналогичным периодом прошлого года.

В России не стоит ожидать снижения стоимости квадратного жилья. Об этом заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин. «Не надо ждать снижения цен квадратного метра, с учетом роста [цены по] некоторым позициям строительных материалов, роста [стоимости] проектного финансирования, исходя из сокращения темпов продаж», — рассказал Никита Стасишин, его слова приводит ТАСС. Стасишин также отметил, что на рынке жилья существует идеальный баланс цен и способов улучшения жилищных условий. Ранее директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев заявил, что в России стоимость первичного жилья будет увеличена на 7% к лету 2023 года. Он отметил, что за последние шесть месяцев стоимость строительных работ выросла на 10%. RT сообщает, что с января по февраль 2023 года было продано на 22,7% меньше ипотечных кредитов в сравнение с аналогичным периодом прошлого года.