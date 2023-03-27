В Минстрое заявили, что жилье в России не будет дешеветь

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Погода. Пермь, многоэтажки, закат, жилье, новостройка
Стоимость жилья в России не будет снижаться, отметил Никита Стасишин Фото:

В России не стоит ожидать снижения стоимости квадратного жилья. Об этом заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин.

«Не надо ждать снижения цен квадратного метра, с учетом роста [цены по] некоторым позициям строительных материалов, роста [стоимости] проектного финансирования, исходя из сокращения темпов продаж», — рассказал Никита Стасишин, его слова приводит ТАСС. Стасишин также отметил, что на рынке жилья существует идеальный баланс цен и способов улучшения жилищных условий.

Ранее директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев заявил, что в России стоимость первичного жилья будет увеличена на 7% к лету 2023 года. Он отметил, что за последние шесть месяцев стоимость строительных работ выросла на 10%. RT сообщает, что с января по февраль 2023 года было продано на 22,7% меньше ипотечных кредитов в сравнение с аналогичным периодом прошлого года.

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В России не стоит ожидать снижения стоимости квадратного жилья. Об этом заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин. «Не надо ждать снижения цен квадратного метра, с учетом роста [цены по] некоторым позициям строительных материалов, роста [стоимости] проектного финансирования, исходя из сокращения темпов продаж», — рассказал Никита Стасишин, его слова приводит ТАСС. Стасишин также отметил, что на рынке жилья существует идеальный баланс цен и способов улучшения жилищных условий. Ранее директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев заявил, что в России стоимость первичного жилья будет увеличена на 7% к лету 2023 года. Он отметил, что за последние шесть месяцев стоимость строительных работ выросла на 10%. RT сообщает, что с января по февраль 2023 года было продано на 22,7% меньше ипотечных кредитов в сравнение с аналогичным периодом прошлого года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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