В Минстрое заявили, что жилье в России не будет дешеветь

В России не стоит ожидать снижения стоимости квадратного жилья. Об этом заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин.
«Не надо ждать снижения цен квадратного метра, с учетом роста [цены по] некоторым позициям строительных материалов, роста [стоимости] проектного финансирования, исходя из сокращения темпов продаж», — рассказал Никита Стасишин, его слова приводит ТАСС. Стасишин также отметил, что на рынке жилья существует идеальный баланс цен и способов улучшения жилищных условий.
Ранее директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев заявил, что в России стоимость первичного жилья будет увеличена на 7% к лету 2023 года. Он отметил, что за последние шесть месяцев стоимость строительных работ выросла на 10%. RT сообщает, что с января по февраль 2023 года было продано на 22,7% меньше ипотечных кредитов в сравнение с аналогичным периодом прошлого года.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!