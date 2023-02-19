Эксперты по недвижимости предрекли рост цен на жилье к лету 2023 года

«Этажи»: первичный рынок в РФ ожидает повышение цен до 7%

20 февраля 2023 в 03:32 Размер текста - 17 +

К лету цены на первичное жилье может подняться до 7% Фото: Анна Майорова © URA.RU К лету 2023 года цены на первичное жилье могут подняться до 7%. Об этом заявил директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. «К лету, учитывая новый виток подорожания материалов и увеличение стоимости стройки, цены на первичное жилье могут подняться до 7% в зависимости от региона», — считает Зайцев, его слова приводит «Известия». «В следующие полгода в случае роста издержек тенденция может продолжиться и составить порядка 5%», — дополнил президент группы компаний (ГК) «Основа» Александр Ручьев. По мнению коммерческого директора Optima Development Дмитрия Голева, новостройки будут дорожать примерно на уровне инфляции. «Учитывая ее темпы, предполагаю, что цены на первичное жилье к июню вырастут примерно на 5—6%», — отметил он. Голев указал, что за прошедшее полугодие стоимость строительных работ в РФ вырос на 10%. «Прежде всего это связано с дефицитом кадров, причем не только высококвалифицированных. Чтобы удержать строителей, компании регулярно индексируют их заработную плату. Это ведет к росту себестоимости строительства, что негативно сказывается на маржинальности девелоперов и доступности жилья», — подчеркнул эксперт по недвижимости. В частности, по прогнозам коммерческого директора «Авито Недвижимости» Николая Попова, такого заметного физического роста цен на первичное жилье в этом году не будет, «но можно ожидать подорожания проектов на процент инфляции и по стадиям строительства: увеличивается готовность дома — растет стоимость», — предупредил специалист. При этом финансовый аналитик и трейдер Артем Звездин спрогнозировал снижение цен на жилье в РФ на 30%. По его мнению, стоимость недвижимости в валютном выражении будет падать, и к весне 2024 года достигнет снижения на 30% в долларах. Вместе с тем риелторы предостерегли от покупки слишком дешевых квартир. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

К лету 2023 года цены на первичное жилье могут подняться до 7%. Об этом заявил директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. «К лету, учитывая новый виток подорожания материалов и увеличение стоимости стройки, цены на первичное жилье могут подняться до 7% в зависимости от региона», — считает Зайцев, его слова приводит «Известия». «В следующие полгода в случае роста издержек тенденция может продолжиться и составить порядка 5%», — дополнил президент группы компаний (ГК) «Основа» Александр Ручьев. По мнению коммерческого директора Optima Development Дмитрия Голева, новостройки будут дорожать примерно на уровне инфляции. «Учитывая ее темпы, предполагаю, что цены на первичное жилье к июню вырастут примерно на 5—6%», — отметил он. Голев указал, что за прошедшее полугодие стоимость строительных работ в РФ вырос на 10%. «Прежде всего это связано с дефицитом кадров, причем не только высококвалифицированных. Чтобы удержать строителей, компании регулярно индексируют их заработную плату. Это ведет к росту себестоимости строительства, что негативно сказывается на маржинальности девелоперов и доступности жилья», — подчеркнул эксперт по недвижимости. В частности, по прогнозам коммерческого директора «Авито Недвижимости» Николая Попова, такого заметного физического роста цен на первичное жилье в этом году не будет, «но можно ожидать подорожания проектов на процент инфляции и по стадиям строительства: увеличивается готовность дома — растет стоимость», — предупредил специалист. При этом финансовый аналитик и трейдер Артем Звездин спрогнозировал снижение цен на жилье в РФ на 30%. По его мнению, стоимость недвижимости в валютном выражении будет падать, и к весне 2024 года достигнет снижения на 30% в долларах. Вместе с тем риелторы предостерегли от покупки слишком дешевых квартир.