На пост мэра Чернушки претендует районный прокурор Артем Трушков

Кресло главы опустеет 30 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Основным претендентом на освобождающийся пост главы Чернушинского округа является местный прокурор Артем Трушков. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в политэлитах региона.

«Скорее всего, ставка будет сделана на районного прокурора Трушкова. Он является фаворитом», — отметил инсайдер.

Источник, близкий к краевой администрации, отметил, что решение пока не принято: «Консультации продолжаются». URA.RU, направило запрос в пресс-службу прокуратуры Пермского края и в пресс-службу губернатора. На момент публикации ответ не был получен.

Пост главы Чернушкинского округа освободится в конце марта. Занимавший его с 2007 года Михаил Шестаков написал заявление об увольнении по собственному желанию. Это уже четвертая отставка в муниципалитетах с начала 2023 года.