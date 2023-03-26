26 марта 2023

На пост мэра Чернушки претендует районный прокурор Артем Трушков

© Служба новостей «URA.RU»
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Социальный комитет и комитет по региональной политике. Курган, пустое кресло, кресло
Кресло главы опустеет 30 марта Фото:

Основным претендентом на освобождающийся пост главы Чернушинского округа является местный прокурор Артем Трушков. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в политэлитах региона.

«Скорее всего, ставка будет сделана на районного прокурора Трушкова. Он является фаворитом», — отметил инсайдер.

Источник, близкий к краевой администрации, отметил, что решение пока не принято: «Консультации продолжаются». URA.RU, направило запрос в пресс-службу прокуратуры Пермского края и в пресс-службу губернатора. На момент публикации ответ не был получен.

Пост главы Чернушкинского округа освободится в конце марта. Занимавший его с 2007 года Михаил Шестаков написал заявление об увольнении по собственному желанию. Это уже четвертая отставка в муниципалитетах с начала 2023 года.

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Основным претендентом на освобождающийся пост главы Чернушинского округа является местный прокурор Артем Трушков. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в политэлитах региона. «Скорее всего, ставка будет сделана на районного прокурора Трушкова. Он является фаворитом», — отметил инсайдер. Источник, близкий к краевой администрации, отметил, что решение пока не принято: «Консультации продолжаются». URA.RU, направило запрос в пресс-службу прокуратуры Пермского края и в пресс-службу губернатора. На момент публикации ответ не был получен. Пост главы Чернушкинского округа освободится в конце марта. Занимавший его с 2007 года Михаил Шестаков написал заявление об увольнении по собственному желанию. Это уже четвертая отставка в муниципалитетах с начала 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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