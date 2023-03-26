В Пермском крае в отставку подал четвертый мэр

27 марта 2023 в 14:45 Размер текста - 17 +

Михаил Шестаков досрочно уходит с поста Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае глава Чернушинского городского округа Михаил Шестаков подал заявление о досрочной отставке. Он стал уже четвертым мэром, которые за последнее время ушли со своих постов. Теперь прошение Шестакова должны рассмотреть депутаты местной думы, пишет telegram-канал «На местах». «Глава Чернушинского городского округа Михаил Шестаков подал в местную Думу заявление о досрочном прекращении полномочий. Планируется, что депутаты рассмотрят заявление на заседании Думы 30 марта», — говорится в сообщении. Как рассказывало URA.RU, в течение месяца со своих постов ушли глава Суксунского городского округа Павел Третьяков, руководитель Ильинского округа Анатолий Красноборов и мэр Куеды Анатолий Верхоланцев. Всего администрация губернатора намерена заменить пятерых мэров, говорили источники агентства.

В Пермском крае глава Чернушинского городского округа Михаил Шестаков подал заявление о досрочной отставке. Он стал уже четвертым мэром, которые за последнее время ушли со своих постов. Теперь прошение Шестакова должны рассмотреть депутаты местной думы, пишет telegram-канал «На местах». «Глава Чернушинского городского округа Михаил Шестаков подал в местную Думу заявление о досрочном прекращении полномочий. Планируется, что депутаты рассмотрят заявление на заседании Думы 30 марта», — говорится в сообщении. Как рассказывало URA.RU, в течение месяца со своих постов ушли глава Суксунского городского округа Павел Третьяков, руководитель Ильинского округа Анатолий Красноборов и мэр Куеды Анатолий Верхоланцев. Всего администрация губернатора намерена заменить пятерых мэров, говорили источники агентства.