В Пермском крае в отставку подал четвертый мэр

В Пермском крае глава Чернушинского городского округа Михаил Шестаков подал заявление о досрочной отставке. Он стал уже четвертым мэром, которые за последнее время ушли со своих постов. Теперь прошение Шестакова должны рассмотреть депутаты местной думы, пишет telegram-канал «На местах».
«Глава Чернушинского городского округа Михаил Шестаков подал в местную Думу заявление о досрочном прекращении полномочий. Планируется, что депутаты рассмотрят заявление на заседании Думы 30 марта», — говорится в сообщении.
Как рассказывало URA.RU, в течение месяца со своих постов ушли глава Суксунского городского округа Павел Третьяков, руководитель Ильинского округа Анатолий Красноборов и мэр Куеды Анатолий Верхоланцев. Всего администрация губернатора намерена заменить пятерых мэров, говорили источники агентства.
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