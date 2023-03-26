26 марта 2023
25 марта 2023

В Пермском крае в отставку подал четвертый мэр

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание совета глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, шестаков михаил
Михаил Шестаков досрочно уходит с поста Фото:

В Пермском крае глава Чернушинского городского округа Михаил Шестаков подал заявление о досрочной отставке. Он стал уже четвертым мэром, которые за последнее время ушли со своих постов. Теперь прошение Шестакова должны рассмотреть депутаты местной думы, пишет telegram-канал «На местах».

«Глава Чернушинского городского округа Михаил Шестаков подал в местную Думу заявление о досрочном прекращении полномочий. Планируется, что депутаты рассмотрят заявление на заседании Думы 30 марта», — говорится в сообщении.

Как рассказывало URA.RU, в течение месяца со своих постов ушли глава Суксунского городского округа Павел Третьяков, руководитель Ильинского округа Анатолий Красноборов и мэр Куеды Анатолий Верхоланцев. Всего администрация губернатора намерена заменить пятерых мэров, говорили источники агентства.

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В Пермском крае глава Чернушинского городского округа Михаил Шестаков подал заявление о досрочной отставке. Он стал уже четвертым мэром, которые за последнее время ушли со своих постов. Теперь прошение Шестакова должны рассмотреть депутаты местной думы, пишет telegram-канал «На местах». «Глава Чернушинского городского округа Михаил Шестаков подал в местную Думу заявление о досрочном прекращении полномочий. Планируется, что депутаты рассмотрят заявление на заседании Думы 30 марта», — говорится в сообщении. Как рассказывало URA.RU, в течение месяца со своих постов ушли глава Суксунского городского округа Павел Третьяков, руководитель Ильинского округа Анатолий Красноборов и мэр Куеды Анатолий Верхоланцев. Всего администрация губернатора намерена заменить пятерых мэров, говорили источники агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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