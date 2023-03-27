В Екатеринбурге побит температурный рекорд 45-летней давности

Днем 27 марта в Екатеринбурге было 15,8 градуса тепла Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Температура воздуха в Екатеринбурге побила исторический максимум. По данным эксперта в области метеорологии Алексея Пулина, такого теплого 27 марта в уральской столице не было 45 лет.

«В 14 часов была зафиксирована температура воздуха на уровне +15,8 градуса. Это почти на градус превысило рекордное значение для 27 марта, которое было установленно в 1978 году. В 17 часов был обновлен абсолютный максимум марта в Екатеринбурге. Окончательное значение нового максимума будет известно после 20-30», — написал автора telegram-канала «Погода в Екатеринбурге» Алексей Пулин.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге побит температурный рекорд 35-летней давности. Рекорд держался с 1988 года. 25 марта в столице Урала было +12,9 градуса тепла.