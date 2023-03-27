Польша переходит на ускоренный выпуск боеприпасов для Украины

Премьер Польши Моравецкий анонсировал программу резкого наращивания производства боеприпасов
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Новые снаряды Польша отправит Украине, отметил Мареуш Моравецкий Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Правительство Польши в ближайшее время примет программу резкого наращивания боеприпасов для Украины. Об этом заявил премьер-министр Польши Мареуш Моравецкий, во время посещения оружейной фабрики DEZAMET.

«Совет министров в течении ближайших нескольких дней примет специальную многолетнюю программу, которая будет поддерживать производство боеприпасов в разных частях нашей страны <…> Мы хотим сегодня восполнить наши запасы расширить их», — заявил Моравецкий, его слова приводит Еврокомиссар Тьерри Бретон в своем Twitter-аккаунте. Он также отметил, что программа затронет не только государственные предприятия, но и частные. По его словам, у НАТО не хватает боеприпасов для поставок Украине.

После начала спецоперации страны НАТО стали спонсировать Украину оружием. Однако количество поставок вооружения не позволяет Киеву начать массированную атаку с воздуха в стиле НАТО.

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Правительство Польши в ближайшее время примет программу резкого наращивания боеприпасов для Украины. Об этом заявил премьер-министр Польши Мареуш Моравецкий, во время посещения оружейной фабрики DEZAMET. «Совет министров в течении ближайших нескольких дней примет специальную многолетнюю программу, которая будет поддерживать производство боеприпасов в разных частях нашей страны <…> Мы хотим сегодня восполнить наши запасы расширить их», — заявил Моравецкий, его слова приводит Еврокомиссар Тьерри Бретон в своем Twitter-аккаунте. Он также отметил, что программа затронет не только государственные предприятия, но и частные. По его словам, у НАТО не хватает боеприпасов для поставок Украине. После начала спецоперации страны НАТО стали спонсировать Украину оружием. Однако количество поставок вооружения не позволяет Киеву начать массированную атаку с воздуха в стиле НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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