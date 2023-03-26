Аэропорту Надыма присвоено имя Виктора Черномырдина

Аэропорт Надыма официально назвали именем Черномырдина
Путин подписал указ о присвоении аэропорту Надыма (ЯНАО) имени «отца Газпрома» Виктора Черномырдина. Об этом сообщается на сайте правовой информации.
«Указ президента РФ о присвоении аэропорту Надым имени В.С. Черномырдина. Вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.
Ранее URA.RU сообщало, что вопрос о переименовании аэропорта поднимал надымский общественник Мовлуд Бакиров в ноябре 2022 года и предлагал дать аэропорту имя Виктора Черномырдина. Бакиров считает, что Черномырдин многое сделал для ЯНАО и благодаря его решениям удалось поднять газовую отрасль страны.
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