26 марта 2023
25 марта 2023
24 марта 2023

Аэропорту Надыма присвоено имя Виктора Черномырдина

Путин подписал указ о присвоении аэропорту Надыма имени Черномырдина
© Служба новостей «URA.RU»
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XXII Открытые традиционные соревнования оленеводов на Кубок Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Надым, аэропорт надым
Аэропорт Надыма официально назвали именем Черномырдина Фото:

Путин подписал указ о присвоении аэропорту Надыма (ЯНАО) имени «отца Газпрома» Виктора Черномырдина. Об этом сообщается на сайте правовой информации.

«Указ президента РФ о присвоении аэропорту Надым имени В.С. Черномырдина. Вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Ранее URA.RU сообщало, что вопрос о переименовании аэропорта поднимал надымский общественник Мовлуд Бакиров в ноябре 2022 года и предлагал дать аэропорту имя Виктора Черномырдина. Бакиров считает, что Черномырдин многое сделал для ЯНАО и благодаря его решениям удалось поднять газовую отрасль страны.

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Путин подписал указ о присвоении аэропорту Надыма (ЯНАО) имени «отца Газпрома» Виктора Черномырдина. Об этом сообщается на сайте правовой информации. «Указ президента РФ о присвоении аэропорту Надым имени В.С. Черномырдина. Вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе. Ранее URA.RU сообщало, что вопрос о переименовании аэропорта поднимал надымский общественник Мовлуд Бакиров в ноябре 2022 года и предлагал дать аэропорту имя Виктора Черномырдина. Бакиров считает, что Черномырдин многое сделал для ЯНАО и благодаря его решениям удалось поднять газовую отрасль страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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