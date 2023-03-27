На выборы в гордуму Тюмени заявятся две непарламентские партии

28 марта 2023 в 18:11 Размер текста - 17 +

За мандаты в Тюменскую гордуму поборются две непарламентские партии Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU На выборы в гордуму Тюмени заявятся две непарламентские партии: «Коммунисты России» и «Российская партия пенсионеров». Им разрешили не собирать подписи для участия в муниципальных выборах. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к тюменской гордуме. «Они не будут собирать подписи для участия в выборах. Эта процедура может коснуться только одномандатников, если таковые будут от этих двух партий», — поделился собеседник агентства. Агентство направило запросы в реготделения партий. Ответы на них ожидаются. Ранее «Коммунистов России» не допустили до выборов в гордуму Тюмени в 2018 году. Избирком признал собранные партией подписи недействительными.

На выборы в гордуму Тюмени заявятся две непарламентские партии: «Коммунисты России» и «Российская партия пенсионеров». Им разрешили не собирать подписи для участия в муниципальных выборах. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к тюменской гордуме. «Они не будут собирать подписи для участия в выборах. Эта процедура может коснуться только одномандатников, если таковые будут от этих двух партий», — поделился собеседник агентства. Агентство направило запросы в реготделения партий. Ответы на них ожидаются. Ранее «Коммунистов России» не допустили до выборов в гордуму Тюмени в 2018 году. Избирком признал собранные партией подписи недействительными.