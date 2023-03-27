27 марта 2023

На выборы в гордуму Тюмени заявятся две непарламентские партии

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание тюменской городской думы. Тюмень, зал заседаний гордумы тюмени
За мандаты в Тюменскую гордуму поборются две непарламентские партии Фото:

На выборы в гордуму Тюмени заявятся две непарламентские партии: «Коммунисты России» и «Российская партия пенсионеров». Им разрешили не собирать подписи для участия в муниципальных выборах. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к тюменской гордуме.

«Они не будут собирать подписи для участия в выборах. Эта процедура может коснуться только одномандатников, если таковые будут от этих двух партий», — поделился собеседник агентства.

Агентство направило запросы в реготделения партий. Ответы на них ожидаются.

Ранее «Коммунистов России» не допустили до выборов в гордуму Тюмени в 2018 году. Избирком признал собранные партией подписи недействительными.

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На выборы в гордуму Тюмени заявятся две непарламентские партии: «Коммунисты России» и «Российская партия пенсионеров». Им разрешили не собирать подписи для участия в муниципальных выборах. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к тюменской гордуме. «Они не будут собирать подписи для участия в выборах. Эта процедура может коснуться только одномандатников, если таковые будут от этих двух партий», — поделился собеседник агентства. Агентство направило запросы в реготделения партий. Ответы на них ожидаются. Ранее «Коммунистов России» не допустили до выборов в гордуму Тюмени в 2018 году. Избирком признал собранные партией подписи недействительными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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