Мэрия предотвратила конфликт двух ФПГ на выборах в Екатеринбурге

Кампанию Анны Гурарий поддержит ГК «Синара» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга предотвратила конфликт двух финансово-промышленных групп (ФПГ) на выборах в гордуму. Чиновники убедили ветерана городской политики, депутата Михаила Матвеева (представляет ГК «Ренова»), уйти из Кировского района и избираться в Академическом. Округ №9, на который изначально претендовал Матвеев, займет сотрудница УрФУ Анна Гурарий — жена Евгения Гурария, помощника уральского полпреда президента РФ Владимира Якушева. Ее кампанию поддержит ГК «Синара».

О том, что Анна Гурарий — директор департамента политологии и социологии гуманитарного института УрФУ — примет участие в выборах, пресс-служба вуза сообщила днем 27 марта. Подтвердив тем самым инсайд URA.RU от 24 марта.

УрФУ как раз попадает в округ №9, который появится, если депутаты утвердят новую нарезку округов. О претензиях на эту территорию Михаила Матвеева (был вице-мэром по соцполитике 26 лет, до 2018 года) источники агентства рассказывали еще несколько месяцев назад. Переговоры с ним мэр Алексей Орлов поручил провести своему заму Марине Фадеевой. «„Ренова“ также пошла навстречу и Орлову, и полпредству. Учитывая еще и установку губернатора на мир среди ФПГ», — добавил один из собеседников.

Матвеев, вероятно, выдвинется на праймериз «Единой России» по Академическому округу №2. Изначально на этот округ рассматривали начальника госпиталя ветеранов войн Олега Забродина. Впрочем, сам Матвеев заявил корреспонденту, что окончательное понимание наступит лишь через два-три дня.