26 марта 2023

Турагенты назвали страны, где можно дешево отдохнуть на майские праздники

На майские праздники тюменцам дешевле всего обойдется слетать в Сочи
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам турагентов, дешевле всего слетать в Сочи и Абхазию Фото:

Дешевле всего отдохнуть на майских праздниках с вылетом из Тюмени можно будет в России, в городе Сочи. Такие данные корреспонденту URA.RU предоставила Альбина Дорош, турагент компании Travel service. Сравнивались цены с отелями в Турции, ОАЭ и в Абхазии.

«Из Тюмени на майские праздники прямым рейсом можно улететь в Турцию, ОАЭ, Россию, Абхазию. Самым выгодным направлением остается Россия, Сочи. Здесь цены стартуют от 63 тысяч рублей за трехзвездочный отель на 6 ночей за двоих туристов, без питания. С завтраками цена увеличится до 70 тысяч», — рассказывает Альбина Дорош.

Для сравнения, за такое же количество дней и двух туристов за отдых в Турции придется отдать от 137 тысяч рублей. Здесь уже будет пятизвездочный отель по системе «все включено». По словам сотрудницы Travel service, шестидневное путешествие в Арабские Эмираты обойдется тюменцам в сумму, начиная от 160 тысяч в отеле с тремя звездами. В Абхазии отдых по цене будет приближен к Сочи. Там проживание в четырехзвездочном отеле на шесть дней обойдется для двоих туристов от 81 тысячи рублей.

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Дешевле всего отдохнуть на майских праздниках с вылетом из Тюмени можно будет в России, в городе Сочи. Такие данные корреспонденту URA.RU предоставила Альбина Дорош, турагент компании Travel service. Сравнивались цены с отелями в Турции, ОАЭ и в Абхазии. «Из Тюмени на майские праздники прямым рейсом можно улететь в Турцию, ОАЭ, Россию, Абхазию. Самым выгодным направлением остается Россия, Сочи. Здесь цены стартуют от 63 тысяч рублей за трехзвездочный отель на 6 ночей за двоих туристов, без питания. С завтраками цена увеличится до 70 тысяч», — рассказывает Альбина Дорош. Для сравнения, за такое же количество дней и двух туристов за отдых в Турции придется отдать от 137 тысяч рублей. Здесь уже будет пятизвездочный отель по системе «все включено». По словам сотрудницы Travel service, шестидневное путешествие в Арабские Эмираты обойдется тюменцам в сумму, начиная от 160 тысяч в отеле с тремя звездами. В Абхазии отдых по цене будет приближен к Сочи. Там проживание в четырехзвездочном отеле на шесть дней обойдется для двоих туристов от 81 тысячи рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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