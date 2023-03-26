Турагенты назвали страны, где можно дешево отдохнуть на майские праздники

На майские праздники тюменцам дешевле всего обойдется слетать в Сочи

По словам турагентов, дешевле всего слетать в Сочи и Абхазию Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Дешевле всего отдохнуть на майских праздниках с вылетом из Тюмени можно будет в России, в городе Сочи. Такие данные корреспонденту URA.RU предоставила Альбина Дорош, турагент компании Travel service. Сравнивались цены с отелями в Турции, ОАЭ и в Абхазии.

«Из Тюмени на майские праздники прямым рейсом можно улететь в Турцию, ОАЭ, Россию, Абхазию. Самым выгодным направлением остается Россия, Сочи. Здесь цены стартуют от 63 тысяч рублей за трехзвездочный отель на 6 ночей за двоих туристов, без питания. С завтраками цена увеличится до 70 тысяч», — рассказывает Альбина Дорош.

Для сравнения, за такое же количество дней и двух туристов за отдых в Турции придется отдать от 137 тысяч рублей. Здесь уже будет пятизвездочный отель по системе «все включено». По словам сотрудницы Travel service, шестидневное путешествие в Арабские Эмираты обойдется тюменцам в сумму, начиная от 160 тысяч в отеле с тремя звездами. В Абхазии отдых по цене будет приближен к Сочи. Там проживание в четырехзвездочном отеле на шесть дней обойдется для двоих туристов от 81 тысячи рублей.