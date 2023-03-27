27 марта 2023
26 марта 2023

Депутат думы ХМАО станет защитником экс-мэра на суде

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дума 17.11.14, леснова ольга
Ольга Леснова полностью не согласна с обвинением Фото:

Депутат думы ХМАО Ольга Леснова выступит в роли общественного защитника экс-главы Белого яра Елены Никифоровой, обвиняемой в халатности и превышении должностных полномочий. Об этом URA.RU сообщила сама Леснова.

«Мне кажется, это правильно — разобраться в таких видах преступлений, которые связаны с исполнением должностных полномочий. Потому что это касается всей системы и может затронуть жителей. Нужно разобраться в ситуации и коллегам депутатам рассказать, каким образом правоохранительная система, судебная система смотрит на состав таких правонарушений. Последнее время часто стали появляться такие дела, поэтому нужно во всем разбираться», — сообщила Леснова.

В деле Никифоровой Леснова не согласна с каждым пунктом обвинения. По ее словам, обвиняемая, занимая пост главы поселения, девствовала по регламенту, но при этом нарушила закон. «Это как некая коллизия. То есть у главы есть регламент, по которому он должен действовать. И иногда он просто не может не подписать законные акты. И тут возникает вопрос: почему, действуя по регламенту, был нарушен закон», — сообщила Леснова.

Ранее URA.RU сообщало, что суд ХМАО отменил обвинительный приговор в уголовном деле экс-мэра Белого яра Елены Никифоровой. Она была осуждена за превышение должностных полномочий и халатность.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Депутат думы ХМАО Ольга Леснова выступит в роли общественного защитника экс-главы Белого яра Елены Никифоровой, обвиняемой в халатности и превышении должностных полномочий. Об этом URA.RU сообщила сама Леснова. «Мне кажется, это правильно — разобраться в таких видах преступлений, которые связаны с исполнением должностных полномочий. Потому что это касается всей системы и может затронуть жителей. Нужно разобраться в ситуации и коллегам депутатам рассказать, каким образом правоохранительная система, судебная система смотрит на состав таких правонарушений. Последнее время часто стали появляться такие дела, поэтому нужно во всем разбираться», — сообщила Леснова. В деле Никифоровой Леснова не согласна с каждым пунктом обвинения. По ее словам, обвиняемая, занимая пост главы поселения, девствовала по регламенту, но при этом нарушила закон. «Это как некая коллизия. То есть у главы есть регламент, по которому он должен действовать. И иногда он просто не может не подписать законные акты. И тут возникает вопрос: почему, действуя по регламенту, был нарушен закон», — сообщила Леснова. Ранее URA.RU сообщало, что суд ХМАО отменил обвинительный приговор в уголовном деле экс-мэра Белого яра Елены Никифоровой. Она была осуждена за превышение должностных полномочий и халатность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...