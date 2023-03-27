Депутат думы ХМАО станет защитником экс-мэра на суде

28 марта 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Ольга Леснова полностью не согласна с обвинением Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Депутат думы ХМАО Ольга Леснова выступит в роли общественного защитника экс-главы Белого яра Елены Никифоровой, обвиняемой в халатности и превышении должностных полномочий. Об этом URA.RU сообщила сама Леснова. «Мне кажется, это правильно — разобраться в таких видах преступлений, которые связаны с исполнением должностных полномочий. Потому что это касается всей системы и может затронуть жителей. Нужно разобраться в ситуации и коллегам депутатам рассказать, каким образом правоохранительная система, судебная система смотрит на состав таких правонарушений. Последнее время часто стали появляться такие дела, поэтому нужно во всем разбираться», — сообщила Леснова. В деле Никифоровой Леснова не согласна с каждым пунктом обвинения. По ее словам, обвиняемая, занимая пост главы поселения, девствовала по регламенту, но при этом нарушила закон. «Это как некая коллизия. То есть у главы есть регламент, по которому он должен действовать. И иногда он просто не может не подписать законные акты. И тут возникает вопрос: почему, действуя по регламенту, был нарушен закон», — сообщила Леснова. Ранее URA.RU сообщало, что суд ХМАО отменил обвинительный приговор в уголовном деле экс-мэра Белого яра Елены Никифоровой. Она была осуждена за превышение должностных полномочий и халатность. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат думы ХМАО Ольга Леснова выступит в роли общественного защитника экс-главы Белого яра Елены Никифоровой, обвиняемой в халатности и превышении должностных полномочий. Об этом URA.RU сообщила сама Леснова. «Мне кажется, это правильно — разобраться в таких видах преступлений, которые связаны с исполнением должностных полномочий. Потому что это касается всей системы и может затронуть жителей. Нужно разобраться в ситуации и коллегам депутатам рассказать, каким образом правоохранительная система, судебная система смотрит на состав таких правонарушений. Последнее время часто стали появляться такие дела, поэтому нужно во всем разбираться», — сообщила Леснова. В деле Никифоровой Леснова не согласна с каждым пунктом обвинения. По ее словам, обвиняемая, занимая пост главы поселения, девствовала по регламенту, но при этом нарушила закон. «Это как некая коллизия. То есть у главы есть регламент, по которому он должен действовать. И иногда он просто не может не подписать законные акты. И тут возникает вопрос: почему, действуя по регламенту, был нарушен закон», — сообщила Леснова. Ранее URA.RU сообщало, что суд ХМАО отменил обвинительный приговор в уголовном деле экс-мэра Белого яра Елены Никифоровой. Она была осуждена за превышение должностных полномочий и халатность.