27 марта 2023

Readovka: Зеленский соврал о своем местонахождении

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский сообщил, что якобы провел заседание ставки в Днепропетровске Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский соврал о своем местонахождении. Такой вывод позволяет сделать его вечернее обращение в котором он не затронул про идущую сейчас атаку «Гераней», сообщает Readovka.

«Зеленский соврал о своем нахождении „прямо сейчас“ в Днепропетровске — он ни словом не обмолвился об идущей атаке „Гераней“ на объекты в городе», — пишет Readovka в своем telegram-канале. Согласно видеообращению, Зеленский якобы провел «только что» заседание ставки в Днепропетровске.

Точное местоположение Зеленского скрывается в связи со спецоперацией России на Украине, сообщает Lenta.RU. Ранее украинские телеграм-каналы заявили об атаках по Киеву российских «Гераней». В ночь на 27 февраля взрывы были слышны в левобережной части города. Сирены включились в Киеве, а также Киевской, Полтавской и Черниговской областях, напоминает RT.

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Президент Украины Владимир Зеленский соврал о своем местонахождении. Такой вывод позволяет сделать его вечернее обращение в котором он не затронул про идущую сейчас атаку «Гераней», сообщает Readovka. «Зеленский соврал о своем нахождении „прямо сейчас“ в Днепропетровске — он ни словом не обмолвился об идущей атаке „Гераней“ на объекты в городе», — пишет Readovka в своем telegram-канале. Согласно видеообращению, Зеленский якобы провел «только что» заседание ставки в Днепропетровске. Точное местоположение Зеленского скрывается в связи со спецоперацией России на Украине, сообщает Lenta.RU. Ранее украинские телеграм-каналы заявили об атаках по Киеву российских «Гераней». В ночь на 27 февраля взрывы были слышны в левобережной части города. Сирены включились в Киеве, а также Киевской, Полтавской и Черниговской областях, напоминает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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