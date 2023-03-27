Readovka: Зеленский соврал о своем местонахождении

28 марта 2023 в 01:38 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский сообщил, что якобы провел заседание ставки в Днепропетровске Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский соврал о своем местонахождении. Такой вывод позволяет сделать его вечернее обращение в котором он не затронул про идущую сейчас атаку «Гераней», сообщает Readovka. «Зеленский соврал о своем нахождении „прямо сейчас“ в Днепропетровске — он ни словом не обмолвился об идущей атаке „Гераней“ на объекты в городе», — пишет Readovka в своем telegram-канале. Согласно видеообращению, Зеленский якобы провел «только что» заседание ставки в Днепропетровске. Точное местоположение Зеленского скрывается в связи со спецоперацией России на Украине, сообщает Lenta.RU. Ранее украинские телеграм-каналы заявили об атаках по Киеву российских «Гераней». В ночь на 27 февраля взрывы были слышны в левобережной части города. Сирены включились в Киеве, а также Киевской, Полтавской и Черниговской областях, напоминает RT.

Президент Украины Владимир Зеленский соврал о своем местонахождении. Такой вывод позволяет сделать его вечернее обращение в котором он не затронул про идущую сейчас атаку «Гераней», сообщает Readovka. «Зеленский соврал о своем нахождении „прямо сейчас“ в Днепропетровске — он ни словом не обмолвился об идущей атаке „Гераней“ на объекты в городе», — пишет Readovka в своем telegram-канале. Согласно видеообращению, Зеленский якобы провел «только что» заседание ставки в Днепропетровске. Точное местоположение Зеленского скрывается в связи со спецоперацией России на Украине, сообщает Lenta.RU. Ранее украинские телеграм-каналы заявили об атаках по Киеву российских «Гераней». В ночь на 27 февраля взрывы были слышны в левобережной части города. Сирены включились в Киеве, а также Киевской, Полтавской и Черниговской областях, напоминает RT.