Военкор раскрыл скрытую задачу российских обстрелов по Киеву

Военкор Коц: российские военные искали под Киевом базы ПВО

28 февраля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

«Герани» срисовывают расположение зенитно-ракетных систем под Киевом, отметил Андрей Коц Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине При помощи атак беспилотными летательными аппаратами типа «Герань» в направлении Киева российские военные могли разведать, где расположены западные средства противовоздушной обороны (ПВО). Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц. Ранее украинские телеграм-каналы заявили об атаках по Киеву российских «Гераней». Взрывы были слышны в левобережной части города. Воздушная тревога в ночь с 26 на 27 февраля была объявлена в Киеве, в Житомирской, Черниговской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. «Учитывая, что последние налеты на Киев не имели каких-то серьезных разрушений, то, я полагаю, целью „Гераней“ было вскрыть западные средства ПВО, которые сейчас там развернуты. Это и комплексы NASAMS, и IRIS-T, и, возможно, американские Patriot, первая батарея. Без полного подавления украинской противовоздушной обороны невозможно завоевать господство в воздухе, а оно бы нам сейчас очень сильно бы пригодилось. Я так понимаю, что „Герани“ запускают, чтобы срисовать местоположения этих зенитно-ракетных систем. То есть когда появляется воздушная цель, ее ЗРК облучает своей радиолокационной станцией, и в этот момент он становится видимым для наших средств радиоэлектронной разведки», — объяснил Андрей Коц. Военкор предположил, что западные ПВО под Киевом могут прикрывать от атак командный состав ВСУ. «Я так понимаю, что явно правительственные кварталы они прикрывают, ту же базу „Азова“ (экстремистская и террористическая организация, запрещена в РФ, — прим. URA.RU), которая находится в Киеве, и все места, где располагается, как я полагаю, командный состав», — добавил Коц. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

При помощи атак беспилотными летательными аппаратами типа «Герань» в направлении Киева российские военные могли разведать, где расположены западные средства противовоздушной обороны (ПВО). Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц. Ранее украинские телеграм-каналы заявили об атаках по Киеву российских «Гераней». Взрывы были слышны в левобережной части города. Воздушная тревога в ночь с 26 на 27 февраля была объявлена в Киеве, в Житомирской, Черниговской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. «Учитывая, что последние налеты на Киев не имели каких-то серьезных разрушений, то, я полагаю, целью „Гераней“ было вскрыть западные средства ПВО, которые сейчас там развернуты. Это и комплексы NASAMS, и IRIS-T, и, возможно, американские Patriot, первая батарея. Без полного подавления украинской противовоздушной обороны невозможно завоевать господство в воздухе, а оно бы нам сейчас очень сильно бы пригодилось. Я так понимаю, что „Герани“ запускают, чтобы срисовать местоположения этих зенитно-ракетных систем. То есть когда появляется воздушная цель, ее ЗРК облучает своей радиолокационной станцией, и в этот момент он становится видимым для наших средств радиоэлектронной разведки», — объяснил Андрей Коц. Военкор предположил, что западные ПВО под Киевом могут прикрывать от атак командный состав ВСУ. «Я так понимаю, что явно правительственные кварталы они прикрывают, ту же базу „Азова“ (экстремистская и террористическая организация, запрещена в РФ, — прим. URA.RU), которая находится в Киеве, и все места, где располагается, как я полагаю, командный состав», — добавил Коц.