Банк ВТБ ликвидирует свою «дочку» в Европе

На годовом собрании акционеров дочерней компании ВТБ, VTB Bank Europe SE, принято решение ликвидировать банк с 1 апреля. Об этом сообщил Франк Хеллвиг, специальный представитель и генеральный директор VTBE, назначенный Федеральным управлением финансового надзора Германии (BaFin).
«Этим решением мы переходим от состояния де-факто ликвидации к процессу сворачивания, утвержденному собранием», —
Финансовый директор банка Миро Задро уточнил, что денежные средства клиентов будут переведены на счета в других финансовых организациях. «Капитализация банка по-прежнему позволяет выполнять все предстоящие обязательства без каких-либо ограничений», — сообщил он.
Ранее клиентам ВТБ, «Альфа-банка» и «Россельхозбанка» стали недоступны переводы иностранной валюты с карты на карту внутри России. Сбои в работе банков эксперты связали с введенными Западом санкциями и отключением России от системы SWIFT.
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