Банк ВТБ ликвидирует свою «дочку» в Европе

28 марта 2023 в 01:51 Размер текста - 17 +

Дочернюю компанию ВТБ в Европе ликвидируют 1 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На годовом собрании акционеров дочерней компании ВТБ, VTB Bank Europe SE, принято решение ликвидировать банк с 1 апреля. Об этом сообщил Франк Хеллвиг, специальный представитель и генеральный директор VTBE, назначенный Федеральным управлением финансового надзора Германии (BaFin). «Этим решением мы переходим от состояния де-факто ликвидации к процессу сворачивания, утвержденному собранием», — приводят слова Хеллвига на сайте организации. Процесс ликвидации займет несколько лет. Финансовый директор банка Миро Задро уточнил, что денежные средства клиентов будут переведены на счета в других финансовых организациях. «Капитализация банка по-прежнему позволяет выполнять все предстоящие обязательства без каких-либо ограничений», — сообщил он. Ранее клиентам ВТБ, «Альфа-банка» и «Россельхозбанка» стали недоступны переводы иностранной валюты с карты на карту внутри России. Сбои в работе банков эксперты связали с введенными Западом санкциями и отключением России от системы SWIFT.

На годовом собрании акционеров дочерней компании ВТБ, VTB Bank Europe SE, принято решение ликвидировать банк с 1 апреля. Об этом сообщил Франк Хеллвиг, специальный представитель и генеральный директор VTBE, назначенный Федеральным управлением финансового надзора Германии (BaFin). «Этим решением мы переходим от состояния де-факто ликвидации к процессу сворачивания, утвержденному собранием», — приводят слова Хеллвига на сайте организации. Процесс ликвидации займет несколько лет. Финансовый директор банка Миро Задро уточнил, что денежные средства клиентов будут переведены на счета в других финансовых организациях. «Капитализация банка по-прежнему позволяет выполнять все предстоящие обязательства без каких-либо ограничений», — сообщил он. Ранее клиентам ВТБ, «Альфа-банка» и «Россельхозбанка» стали недоступны переводы иностранной валюты с карты на карту внутри России. Сбои в работе банков эксперты связали с введенными Западом санкциями и отключением России от системы SWIFT.