27 марта 2023

Банк ВТБ ликвидирует свою «дочку» в Европе

© Служба новостей «URA.RU»
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Ярмарка недвижимости и кредитов. Челябинск, банк, ярмарка недвижимости, втб
Дочернюю компанию ВТБ в Европе ликвидируют 1 апреля Фото:

На годовом собрании акционеров дочерней компании ВТБ, VTB Bank Europe SE, принято решение ликвидировать банк с 1 апреля. Об этом сообщил Франк Хеллвиг, специальный представитель и генеральный директор VTBE, назначенный Федеральным управлением финансового надзора Германии (BaFin).

«Этим решением мы переходим от состояния де-факто ликвидации к процессу сворачивания, утвержденному собранием», — приводят слова Хеллвига на сайте организации. Процесс ликвидации займет несколько лет.

Финансовый директор банка Миро Задро уточнил, что денежные средства клиентов будут переведены на счета в других финансовых организациях. «Капитализация банка по-прежнему позволяет выполнять все предстоящие обязательства без каких-либо ограничений», — сообщил он.

Ранее клиентам ВТБ, «Альфа-банка» и «Россельхозбанка» стали недоступны переводы иностранной валюты с карты на карту внутри России. Сбои в работе банков эксперты связали с введенными Западом санкциями и отключением России от системы SWIFT.

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На годовом собрании акционеров дочерней компании ВТБ, VTB Bank Europe SE, принято решение ликвидировать банк с 1 апреля. Об этом сообщил Франк Хеллвиг, специальный представитель и генеральный директор VTBE, назначенный Федеральным управлением финансового надзора Германии (BaFin). «Этим решением мы переходим от состояния де-факто ликвидации к процессу сворачивания, утвержденному собранием», — приводят слова Хеллвига на сайте организации. Процесс ликвидации займет несколько лет. Финансовый директор банка Миро Задро уточнил, что денежные средства клиентов будут переведены на счета в других финансовых организациях. «Капитализация банка по-прежнему позволяет выполнять все предстоящие обязательства без каких-либо ограничений», — сообщил он. Ранее клиентам ВТБ, «Альфа-банка» и «Россельхозбанка» стали недоступны переводы иностранной валюты с карты на карту внутри России. Сбои в работе банков эксперты связали с введенными Западом санкциями и отключением России от системы SWIFT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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