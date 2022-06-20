Клиентам ВТБ и «Альфа-банка» стали недоступны валютные переводы

21 июня 2022 в 02:54 Размер текста - 17 +

Клиенты российских банков не могут перевести деньги в валюте Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Клиентам ВТБ, «Альфа-банка» и «Россельхозбанка» стали недоступны переводы иностранной валюты с карты на карту внутри России. Об этом они рассказали «Известиям». «Со сложностями при попытке перечислить доллары из ВТБ в „Тинькофф“ столкнулась москвичка Инна. <…> Провести операцию в онлайн-банке оказалось невозможно, пришлось обратиться в отделение ВТБ. Там сотрудник сказал, что из-за новых санкций стран Запада переводы валюты из банка невозможны даже внутри Росси», — рассказывает издание историю одной из клиенток. Как отмечают авторы, с трудностями перевода валюты столкнулась и клиентка «Альфа-банка» Мария. Ей в службе поддержки заявили, что переводы невозможны не только на карту другой кредитной организации, но и внутри самого финучреждения. «В Telegram-каналах про валютные переводы граждане жалуются на аналогичные проблемы в РСХБ», — говорится в статье. Сбои в работе банков эксперты связывают с введенными Западом санкциями и отключением России от системы SWIFT. Для осуществления валютных переводов, в том числе и внутри страны, требуется взаимодействие с зарубежным банком-корреспондентом, что стало невозможно из-за ограничений, пояснил аналитик группы «Финам» Игорь Додонов. Ранее стало известно, что «Тинькофф Банк» взымает комиссию с валютных переводов менее 200 долларов США в размере всей суммы. Аналитики сочли это за обогащением кредитной организации за счет клиентов. За неделю до этого банк ввел плату за обслуживание в иностранной валюте. За обслуживание счетов в пяти валютах: долларах, евро, фунтах стерлингов, швейцарских франках и иенах с 30 июня введет комиссию и Raiffeisenbank. Сообщалось, что Центральный Банк России следит за кредитными организациями в вопросе введения комиссии на валютных счетах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Клиентам ВТБ, «Альфа-банка» и «Россельхозбанка» стали недоступны переводы иностранной валюты с карты на карту внутри России. Об этом они рассказали «Известиям». «Со сложностями при попытке перечислить доллары из ВТБ в „Тинькофф“ столкнулась москвичка Инна. <…> Провести операцию в онлайн-банке оказалось невозможно, пришлось обратиться в отделение ВТБ. Там сотрудник сказал, что из-за новых санкций стран Запада переводы валюты из банка невозможны даже внутри Росси», — рассказывает издание историю одной из клиенток. Как отмечают авторы, с трудностями перевода валюты столкнулась и клиентка «Альфа-банка» Мария. Ей в службе поддержки заявили, что переводы невозможны не только на карту другой кредитной организации, но и внутри самого финучреждения. «В Telegram-каналах про валютные переводы граждане жалуются на аналогичные проблемы в РСХБ», — говорится в статье. Сбои в работе банков эксперты связывают с введенными Западом санкциями и отключением России от системы SWIFT. Для осуществления валютных переводов, в том числе и внутри страны, требуется взаимодействие с зарубежным банком-корреспондентом, что стало невозможно из-за ограничений, пояснил аналитик группы «Финам» Игорь Додонов. Ранее стало известно, что «Тинькофф Банк» взымает комиссию с валютных переводов менее 200 долларов США в размере всей суммы. Аналитики сочли это за обогащением кредитной организации за счет клиентов. За неделю до этого банк ввел плату за обслуживание в иностранной валюте. За обслуживание счетов в пяти валютах: долларах, евро, фунтах стерлингов, швейцарских франках и иенах с 30 июня введет комиссию и Raiffeisenbank. Сообщалось, что Центральный Банк России следит за кредитными организациями в вопросе введения комиссии на валютных счетах.