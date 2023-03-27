Россиян предупредили о росте цен на летние поездки в Сочи

28 марта 2023 в 03:01 Размер текста - 17 +

Из-за падения интереса россиян к Крыму отдых в Сочи подорожал на 20—30% Фото: Анна Майорова © URA.RU Россиянам рассказали о том, что в этом году повысятся цены на летние поездки в Сочи. Об этом сообщил вице-президент Альянса турагентств России (АТА). «В 2023 году отдых на двоих в Сочи на десять дней в четырехзвездочном отеле с трехразовым питанием может обойтись в 220 тысяч рублей. За ту же сумму россияне могут отдохнуть в Турции или Египте, причем эта стоимость подразумевает и перелет, и опцию all inclusive. Надо понимать, что «все включено — это не только питание и алкоголь, но и комплекс развлекательных услуг. Для сравнения, аналогичный сочинскому отдых в Объединенных Арабских Эмиратах может обойтись в 180 тыс. рублей на двоих», — отметил Алексан Мкртчян в «Известиях». По словам вице-президента Альянса, все это происходит из-за падения интереса россиян к Крыму, поэтому отдых в Сочи увеличился на 20—30% по сравнению с 2022 годом. Отпуск в 10 дней в отеле «четыре звезды» с трехразовым питанием будет стоять для пары туристов в среднем в 220 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что дешевле всего отдохнуть на майских праздниках с вылетом из Тюмени можно будет в Сочи. Здесь цены стартуют от 63 тысяч рублей за трехзвездочный отель на 6 ночей за двоих туристов, без питания. С завтраками цена увеличится до 70 тысяч.

Россиянам рассказали о том, что в этом году повысятся цены на летние поездки в Сочи. Об этом сообщил вице-президент Альянса турагентств России (АТА). «В 2023 году отдых на двоих в Сочи на десять дней в четырехзвездочном отеле с трехразовым питанием может обойтись в 220 тысяч рублей. За ту же сумму россияне могут отдохнуть в Турции или Египте, причем эта стоимость подразумевает и перелет, и опцию all inclusive. Надо понимать, что «все включено — это не только питание и алкоголь, но и комплекс развлекательных услуг. Для сравнения, аналогичный сочинскому отдых в Объединенных Арабских Эмиратах может обойтись в 180 тыс. рублей на двоих», — отметил Алексан Мкртчян в «Известиях». По словам вице-президента Альянса, все это происходит из-за падения интереса россиян к Крыму, поэтому отдых в Сочи увеличился на 20—30% по сравнению с 2022 годом. Отпуск в 10 дней в отеле «четыре звезды» с трехразовым питанием будет стоять для пары туристов в среднем в 220 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что дешевле всего отдохнуть на майских праздниках с вылетом из Тюмени можно будет в Сочи. Здесь цены стартуют от 63 тысяч рублей за трехзвездочный отель на 6 ночей за двоих туристов, без питания. С завтраками цена увеличится до 70 тысяч.