В финале шоу «Русский ниндзя» выступил офицер ИК-3 Владислав Марцев Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Сотрудник ИК-3 Краснотурьинска ГУФСИН России по Свердловской области Владислав Марцев принял участие в финале шоу «Русский ниндзя», передачу в прямом эфире 27 марта транслировал телеканал СТС. Ранее одним из ведущих этого шоу был музыкант Алишер Morgenshtern (признан в России иноагентом).

«Разрешите представиться? Меня зовут Владислав Марцев, я начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-3», — сказал силовик в эфире шоу. Владислав активно участвует в различных спортивных мероприятиях. В колонии он часто организовывает спортивный досуг для заключенных.

Съемки финала шоу проходили с 12 по 22 октября в Минеральных Водах, отметили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области в соцсети «ВКонтакте». В финале участвовали 175 спортсменов.

Ранее URA.RU писало, что Владиславу Марцеву удалось пробиться в финал «Русского ниндзя». Кастинг офицер ГУФСИН проходил 9 июля 2022 года в Екатеринбурге.

«Русский ниндзя» — отечественная версия всемирно известного Ninja Warrior. Первые два сезона транслировались на Первом канале с 26 ноября 2017 года по 25 ноября 2018 года. Третий сезон показывал телеканал СТС с 22 ноября 2021 года по 10 января 2022 года. Там шоу вели — рэпер Morgenshtern (признан иноагентом в РФ), блогер Ида Галич и игрок регби-клуба ЦСКА, многолетний капитан сборной России Василий Артемьев.