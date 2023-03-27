27 марта 2023

Байден пошутил про мороженое во время обсуждения трагедии в Нэшвилле

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден также выразил соболезнования семьям пострадавших Фото:

Президент США Джо Байден пошутил про мороженое при обсуждении стрельбы в приходской школе в Нэшвилле. Об этом сообщает CBS News.

«Меня зовут Джо Байден, я — муж доктора Джилл Байден. Я услышал, что тут будет мороженое с шоколадной крошкой, поэтому пришел сюда. Кстати, у меня полный холодильник на верхнем этаже», — передает CBS News слова Байдена.

После шутки американский лидер отметил, что в очередной раз обратился к конгрессу, чтобы продвинуть законопроект о запрете оружия. Байден поблагодарил полицию за быструю реакцию и выразил соболезнования семьям пострадавших при стрельбе.

При стрельбе в приходской школе города Нэшвилл, штат Теннеси, погибли шесть человек. Как сообщают СМИ, у 28-летней подозреваемой были две штурмовые винтовки и пистолет.

Ранее Байден заявил, что оговаривается, поскольку его пугает находиться в Белом доме. Президент цитировал поэта Ричарда Бланко, но ошибся и попросил начать заново.

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Президент США Джо Байден пошутил про мороженое при обсуждении стрельбы в приходской школе в Нэшвилле. Об этом сообщает CBS News. «Меня зовут Джо Байден, я — муж доктора Джилл Байден. Я услышал, что тут будет мороженое с шоколадной крошкой, поэтому пришел сюда. Кстати, у меня полный холодильник на верхнем этаже», — передает CBS News слова Байдена. После шутки американский лидер отметил, что в очередной раз обратился к конгрессу, чтобы продвинуть законопроект о запрете оружия. Байден поблагодарил полицию за быструю реакцию и выразил соболезнования семьям пострадавших при стрельбе. При стрельбе в приходской школе города Нэшвилл, штат Теннеси, погибли шесть человек. Как сообщают СМИ, у 28-летней подозреваемой были две штурмовые винтовки и пистолет. Ранее Байден заявил, что оговаривается, поскольку его пугает находиться в Белом доме. Президент цитировал поэта Ричарда Бланко, но ошибся и попросил начать заново.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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