Байден пошутил про мороженое во время обсуждения трагедии в Нэшвилле

Президент США Джо Байден пошутил про мороженое при обсуждении стрельбы в приходской школе в Нэшвилле. Об этом сообщает CBS News.
«Меня зовут Джо Байден, я — муж доктора Джилл Байден. Я услышал, что тут будет мороженое с шоколадной крошкой, поэтому пришел сюда. Кстати, у меня полный холодильник на верхнем этаже», —
После шутки американский лидер отметил, что в очередной раз обратился к конгрессу, чтобы продвинуть законопроект о запрете оружия. Байден поблагодарил полицию за быструю реакцию и выразил соболезнования семьям пострадавших при стрельбе.
При стрельбе в приходской школе города Нэшвилл, штат Теннеси, погибли шесть человек. Как сообщают СМИ, у 28-летней подозреваемой были две штурмовые винтовки и пистолет.
Ранее Байден заявил, что оговаривается, поскольку его пугает находиться в Белом доме. Президент цитировал поэта Ричарда Бланко, но ошибся и попросил начать заново.
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