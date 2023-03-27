Достать тело полицейским помогли спасатели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на теплопункте нашли труп мужчины. Как сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона, чтобы достать тело, пришлось использовать спецснаряжение.

«Стало известно о нахождении тела погибшего мужчины в одном из надземных теплопунктов Челябинска по улице Днепропетровская. После замеров воздуха, проведенных газоанализатором, спасатели с применением дыхательных аппаратов СИЗОД и альпснаряжения транспортировали тело с горячих труб из железобетонной будки», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона.

В ведомстве отметили, что в настоящее время проводится расследование гибели мужчины. Полицейским предстоит установить время, обстоятельства и личность погибшего.