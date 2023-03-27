27 марта 2023

В Челябинске на теплопункте нашли труп

© Служба новостей «URA.RU»
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Смотр готовности сил и средств к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Челябинск, мчс, служба спасения, спасатели, лодка, псс
Достать тело полицейским помогли спасатели Фото:

В Челябинске на теплопункте нашли труп мужчины. Как сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона, чтобы достать тело, пришлось использовать спецснаряжение.

«Стало известно о нахождении тела погибшего мужчины в одном из надземных теплопунктов Челябинска по улице Днепропетровская. После замеров воздуха, проведенных газоанализатором, спасатели с применением дыхательных аппаратов СИЗОД и альпснаряжения транспортировали тело с горячих труб из железобетонной будки», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона.

В ведомстве отметили, что в настоящее время проводится расследование гибели мужчины. Полицейским предстоит установить время, обстоятельства и личность погибшего.

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В Челябинске на теплопункте нашли труп мужчины. Как сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона, чтобы достать тело, пришлось использовать спецснаряжение. «Стало известно о нахождении тела погибшего мужчины в одном из надземных теплопунктов Челябинска по улице Днепропетровская. После замеров воздуха, проведенных газоанализатором, спасатели с применением дыхательных аппаратов СИЗОД и альпснаряжения транспортировали тело с горячих труб из железобетонной будки», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона. В ведомстве отметили, что в настоящее время проводится расследование гибели мужчины. Полицейским предстоит установить время, обстоятельства и личность погибшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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