15 января 2023
14 января 2023
13 января 2023

Губернатор Шумков не отдаст застройщикам землю в центре Кургана. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Награждение чиновников. Курган, шумков вадим
Курганский губернатор поделился планами благоустройства центра города Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что земельный участок рядом с театром кукол «Гулливер» не будет передаваться под жилую застройку. На этом месте власти планируют сделать парк. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

«Земельный участок на улице Советской в самом центре города после завершения переселения и сноса аварийных домов под новую застройку передаваться не будет. Мы найдем средства и сделаем там небольшой парк», — написал он. Шумков подчеркнул, что еще на нескольких площадках вместо строек появятся новые скверы и парки.

Кроме этого, власти приняли решение расширить площадь нового парка в 4-м микрорайоне. Решение было принято из-за растущего количества жителей. «Принимая управленческие решения, необходимо смотреть не только лишь финансовую сторону. Важно понимать, как в дальнейшем они будут работать на людей, которые здесь живут», — заключил курганский губернатор.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане обновят парк в 4 микрорайоне. У водоема появится площадка для экстремальных видов спорта и пирс. В парке посадят деревья, установят скамейки, преголы и качели.

Губернатор Шумков рассказал о благоустройстве территории по улице Совесткой
Фото:
Рядом с курганским театром разобьют парк
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что земельный участок рядом с театром кукол «Гулливер» не будет передаваться под жилую застройку. На этом месте власти планируют сделать парк. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Земельный участок на улице Советской в самом центре города после завершения переселения и сноса аварийных домов под новую застройку передаваться не будет. Мы найдем средства и сделаем там небольшой парк», — написал он. Шумков подчеркнул, что еще на нескольких площадках вместо строек появятся новые скверы и парки. Кроме этого, власти приняли решение расширить площадь нового парка в 4-м микрорайоне. Решение было принято из-за растущего количества жителей. «Принимая управленческие решения, необходимо смотреть не только лишь финансовую сторону. Важно понимать, как в дальнейшем они будут работать на людей, которые здесь живут», — заключил курганский губернатор. Ранее URA.RU писало, что в Кургане обновят парк в 4 микрорайоне. У водоема появится площадка для экстремальных видов спорта и пирс. В парке посадят деревья, установят скамейки, преголы и качели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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