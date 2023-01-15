Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что земельный участок рядом с театром кукол «Гулливер» не будет передаваться под жилую застройку. На этом месте власти планируют сделать парк. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.
«Земельный участок на улице Советской в самом центре города после завершения переселения и сноса аварийных домов под новую застройку передаваться не будет. Мы найдем средства и сделаем там небольшой парк», — написал он. Шумков подчеркнул, что еще на нескольких площадках вместо строек появятся новые скверы и парки.
Кроме этого, власти приняли решение расширить площадь нового парка в 4-м микрорайоне. Решение было принято из-за растущего количества жителей. «Принимая управленческие решения, необходимо смотреть не только лишь финансовую сторону. Важно понимать, как в дальнейшем они будут работать на людей, которые здесь живут», — заключил курганский губернатор.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане обновят парк в 4 микрорайоне. У водоема появится площадка для экстремальных видов спорта и пирс. В парке посадят деревья, установят скамейки, преголы и качели.
Губернатор Шумков рассказал о благоустройстве территории по улице Совесткой
Фото: t.me/silavpravdevshumkov
Рядом с курганским театром разобьют парк
Фото: t.me/silavpravdevshumkov
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что земельный участок рядом с театром кукол «Гулливер» не будет передаваться под жилую застройку. На этом месте власти планируют сделать парк. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Земельный участок на улице Советской в самом центре города после завершения переселения и сноса аварийных домов под новую застройку передаваться не будет. Мы найдем средства и сделаем там небольшой парк», — написал он. Шумков подчеркнул, что еще на нескольких площадках вместо строек появятся новые скверы и парки. Кроме этого, власти приняли решение расширить площадь нового парка в 4-м микрорайоне. Решение было принято из-за растущего количества жителей. «Принимая управленческие решения, необходимо смотреть не только лишь финансовую сторону. Важно понимать, как в дальнейшем они будут работать на людей, которые здесь живут», — заключил курганский губернатор. Ранее URA.RU писало, что в Кургане обновят парк в 4 микрорайоне. У водоема появится площадка для экстремальных видов спорта и пирс. В парке посадят деревья, установят скамейки, преголы и качели.