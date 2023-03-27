27 марта 2023

Бастрыкин взял на контроль инцидент с провалившимся полом в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Бастрыкин поручил провести проверку Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку информации о травмировании девушки из-за провалившегося пола в Советском. Сообщение опубликовано в telegram-канале «Информационный центр СК России».

«Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о травмировании девушки из-за провалившегося пола в социальном жилье в городе Советском ХМАО. Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по ХМАО Михаилу Мокшину представить подробный доклад о проведенных проверочных мероприятиях, установленных обстоятельствах и результатах проверки по ее итогам», — указано в публикации.

Анастасия Гура, проживающая в двухквартирном доме по договору соцнайма, получила травму из-за провала пола под линолеумом. Опасность провала есть и в других помещениях. Заявительница несколько раз писала о проблеме в администрацию, но ответа не получила.

Ранее URA.RU писало о том, что жительница Советского получила травмы из-за провалившегося пола. Представители администрации не отреагировали на ее обращения и перестали выходить на связь.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку информации о травмировании девушки из-за провалившегося пола в Советском. Сообщение опубликовано в telegram-канале «Информационный центр СК России». «Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о травмировании девушки из-за провалившегося пола в социальном жилье в городе Советском ХМАО. Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по ХМАО Михаилу Мокшину представить подробный доклад о проведенных проверочных мероприятиях, установленных обстоятельствах и результатах проверки по ее итогам», — указано в публикации. Анастасия Гура, проживающая в двухквартирном доме по договору соцнайма, получила травму из-за провала пола под линолеумом. Опасность провала есть и в других помещениях. Заявительница несколько раз писала о проблеме в администрацию, но ответа не получила. Ранее URA.RU писало о том, что жительница Советского получила травмы из-за провалившегося пола. Представители администрации не отреагировали на ее обращения и перестали выходить на связь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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