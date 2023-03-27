Бастрыкин взял на контроль инцидент с провалившимся полом в ХМАО

28 марта 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

Бастрыкин поручил провести проверку Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку информации о травмировании девушки из-за провалившегося пола в Советском. Сообщение опубликовано в telegram-канале «Информационный центр СК России». «Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о травмировании девушки из-за провалившегося пола в социальном жилье в городе Советском ХМАО. Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по ХМАО Михаилу Мокшину представить подробный доклад о проведенных проверочных мероприятиях, установленных обстоятельствах и результатах проверки по ее итогам», — указано в публикации. Анастасия Гура, проживающая в двухквартирном доме по договору соцнайма, получила травму из-за провала пола под линолеумом. Опасность провала есть и в других помещениях. Заявительница несколько раз писала о проблеме в администрацию, но ответа не получила. Ранее URA.RU писало о том, что жительница Советского получила травмы из-за провалившегося пола. Представители администрации не отреагировали на ее обращения и перестали выходить на связь.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку информации о травмировании девушки из-за провалившегося пола в Советском. Сообщение опубликовано в telegram-канале «Информационный центр СК России». «Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о травмировании девушки из-за провалившегося пола в социальном жилье в городе Советском ХМАО. Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по ХМАО Михаилу Мокшину представить подробный доклад о проведенных проверочных мероприятиях, установленных обстоятельствах и результатах проверки по ее итогам», — указано в публикации. Анастасия Гура, проживающая в двухквартирном доме по договору соцнайма, получила травму из-за провала пола под линолеумом. Опасность провала есть и в других помещениях. Заявительница несколько раз писала о проблеме в администрацию, но ответа не получила. Ранее URA.RU писало о том, что жительница Советского получила травмы из-за провалившегося пола. Представители администрации не отреагировали на ее обращения и перестали выходить на связь.