Пол провалился на кухне (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Советском (ХМАО) в двухквартирном доме на улице Советская провалился пол. Об этом URA.RU рассказала Анастасия Гура, которая проживает в одной из квартир по договору соцнайма.

«Пол на кухне скоро уйдет вниз. Сегодня ночью я провалилась и чуть не сломала ногу», — сообщила Гура, отметив, что в больницу она не обращалась.

Девушка добавила, что проблемы с полом есть и в туалете. Она отметила, что в феврале обращалась в обслуживающую организацию из-за промерзших труб. Тогда же Гура разговаривала с представителем администрации, который обещал оказать помощь, а позднее перестал выходить на связь.

В администрацию Советского района направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не был получен.

Ранее URA.RU рассказывало, что глава города Югорска Алексей Харлов опроверг обвинения депутата городской думы Антона Пантина в бездействии властей в отношении аварийного жилого дома. В соцсетях сообщалось, что жильцы дома по улице Мира живут в квартире с провалившимся полом.

Девушка травмировалась из-за провалившегося пола Анастасия Гура