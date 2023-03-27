Кураторы с Украины заставили пенсионерку поджечь военкомат в Нижнем Тагиле

28 марта 2023 в 12:54 Размер текста - 17 +

Мошенники пытались убедить пенсионерку поджечь военкомат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пенсионерка, пытавшаяся поджечь военкомат в Нижнем Тагиле, стала жертвой манипуляций мошенников, следы которых ведут на Украину. Они воспользовались тяжелым положением свердловчанки и убедили совершить поджог, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Женщина пережила тяжелейшее потрясение. Она давно в разводе, а в конце того года у нее от рака умер сын. Мошенники воспользовались внушаемостью пенсионерки и убедили ее отдать все деньги и квартиру. Чтобы вернуть сбережения, ее попросили устроить „фейерверк“ у здания военкомата. Следы мошенников ведут на Украину», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что пенсионерка была уверена — во время поджога никто не пострадает. Женщина считала поступок шуткой. По версии источника в силовых структурах, пенсионерку, скорее всего отпустят и не станут наказывать за произошедшее. Вместо этого правоохранители займутся поиском мошенников, курировавших пенсионерку. Информация о попытке поджечь военкомат появилась днем 28 марта. Полицейские успели остановить женщину.

Пенсионерка, пытавшаяся поджечь военкомат в Нижнем Тагиле, стала жертвой манипуляций мошенников, следы которых ведут на Украину. Они воспользовались тяжелым положением свердловчанки и убедили совершить поджог, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Женщина пережила тяжелейшее потрясение. Она давно в разводе, а в конце того года у нее от рака умер сын. Мошенники воспользовались внушаемостью пенсионерки и убедили ее отдать все деньги и квартиру. Чтобы вернуть сбережения, ее попросили устроить „фейерверк“ у здания военкомата. Следы мошенников ведут на Украину», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что пенсионерка была уверена — во время поджога никто не пострадает. Женщина считала поступок шуткой. По версии источника в силовых структурах, пенсионерку, скорее всего отпустят и не станут наказывать за произошедшее. Вместо этого правоохранители займутся поиском мошенников, курировавших пенсионерку. Информация о попытке поджечь военкомат появилась днем 28 марта. Полицейские успели остановить женщину.