27 марта 2023

Кураторы с Украины заставили пенсионерку поджечь военкомат в Нижнем Тагиле

© Служба новостей «URA.RU»
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Хакер, IT (иллюстрации), взлом, хакерство, компьютерная грамотность, компьютер, хакер
Мошенники пытались убедить пенсионерку поджечь военкомат Фото:

Пенсионерка, пытавшаяся поджечь военкомат в Нижнем Тагиле, стала жертвой манипуляций мошенников, следы которых ведут на Украину. Они воспользовались тяжелым положением свердловчанки и убедили совершить поджог, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Женщина пережила тяжелейшее потрясение. Она давно в разводе, а в конце того года у нее от рака умер сын. Мошенники воспользовались внушаемостью пенсионерки и убедили ее отдать все деньги и квартиру. Чтобы вернуть сбережения, ее попросили устроить „фейерверк“ у здания военкомата. Следы мошенников ведут на Украину», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что пенсионерка была уверена — во время поджога никто не пострадает. Женщина считала поступок шуткой. По версии источника в силовых структурах, пенсионерку, скорее всего отпустят и не станут наказывать за произошедшее. Вместо этого правоохранители займутся поиском мошенников, курировавших пенсионерку.

Информация о попытке поджечь военкомат появилась днем 28 марта. Полицейские успели остановить женщину.

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Пенсионерка, пытавшаяся поджечь военкомат в Нижнем Тагиле, стала жертвой манипуляций мошенников, следы которых ведут на Украину. Они воспользовались тяжелым положением свердловчанки и убедили совершить поджог, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Женщина пережила тяжелейшее потрясение. Она давно в разводе, а в конце того года у нее от рака умер сын. Мошенники воспользовались внушаемостью пенсионерки и убедили ее отдать все деньги и квартиру. Чтобы вернуть сбережения, ее попросили устроить „фейерверк“ у здания военкомата. Следы мошенников ведут на Украину», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что пенсионерка была уверена — во время поджога никто не пострадает. Женщина считала поступок шуткой. По версии источника в силовых структурах, пенсионерку, скорее всего отпустят и не станут наказывать за произошедшее. Вместо этого правоохранители займутся поиском мошенников, курировавших пенсионерку. Информация о попытке поджечь военкомат появилась днем 28 марта. Полицейские успели остановить женщину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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