Пенсионерка попыталась поджечь военкомат в Нижнем Тагиле

28 марта 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Полиция поймала пенсионерку, когда она готовила поджог Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пенсионерка из Нижнего Тагила пыталась поджечь местный военкомат после звонка неизвестного, который представился сотрудником банка. Об этом сообщил осведомленный источник. «67-летняя женщина пыталась поджечь военкомат в Нижнем Тагиле», — говорится в сообщении telegram-канала SHOT со ссылкой на источник. По его словам, женщина обливала ткань горючим, когда была замечена силовиками. Полицейские, которые патрулировали улицу, остановили пенсионерку. Сама женщина рассказала силовикам, что поджечь военкомат ее надоумил неизвестный, позвонивший как сотрудник банка. Он объяснил, как приготовить специальную смесь и заставил поджечь военкомат. Собеседник URA.RU в силовых структурах сообщил, что у пенсионерки есть проблемы с психическим здоровьем. Из-за этого суд может назначить принудительное лечение вместо тюремного срока. URA.RU обратилось в пресс-группу МУ МВД «Нижнетагильское». Там отметили, что информация проверяется.

Пенсионерка из Нижнего Тагила пыталась поджечь местный военкомат после звонка неизвестного, который представился сотрудником банка. Об этом сообщил осведомленный источник. «67-летняя женщина пыталась поджечь военкомат в Нижнем Тагиле», — говорится в сообщении telegram-канала SHOT со ссылкой на источник. По его словам, женщина обливала ткань горючим, когда была замечена силовиками. Полицейские, которые патрулировали улицу, остановили пенсионерку. Сама женщина рассказала силовикам, что поджечь военкомат ее надоумил неизвестный, позвонивший как сотрудник банка. Он объяснил, как приготовить специальную смесь и заставил поджечь военкомат. Собеседник URA.RU в силовых структурах сообщил, что у пенсионерки есть проблемы с психическим здоровьем. Из-за этого суд может назначить принудительное лечение вместо тюремного срока. URA.RU обратилось в пресс-группу МУ МВД «Нижнетагильское». Там отметили, что информация проверяется.