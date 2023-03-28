От Меладзе потребовали озвучить позицию по спецоперации

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Народная премия E1.RU. Екатеринбург, меладзе валерий
Меладзе должен доказать, что не направляет деньги ВСУ, заявил Коробков-Землянский Фото:

Певцу Валерию Меладзе необходимо озвучить свою позицию по российской спецоперации на Украине, чтобы доказать свою непричастность к помощи ВСУ. С таким заявлением выступил журналист Антон Коробков-Землянский.

«Направляете ли вы денежные средства на поддержку Вооруженных сил Украины, Валерий Шотаевич? Ответьте уже, пожалуйста, публично и четко, тем самым обозначив свою позицию», — передает слова обращения Коробкова-Землянского к Меладзе NEWS.RU. Журналист добавил, что не хочет устраивать травлю или «казнь» Меладзе. По словам Землянского, певцу нужно просто следить за словами.

На корпоративном концерте в Дубае Меладзе использовал нацистский лозунг «Героям слава!». После этого на музыканта обрушился шквал критики, а концерты в России были отменены. Ранее Коробков-Землянский сообщал, что полиция проверяет Меладзе на возможное финансирование ВСУ, передает ФАН. Заявление журналиста было передано в ГУ МВД по Москве.

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Певцу Валерию Меладзе необходимо озвучить свою позицию по российской спецоперации на Украине, чтобы доказать свою непричастность к помощи ВСУ. С таким заявлением выступил журналист Антон Коробков-Землянский. «Направляете ли вы денежные средства на поддержку Вооруженных сил Украины, Валерий Шотаевич? Ответьте уже, пожалуйста, публично и четко, тем самым обозначив свою позицию», — передает слова обращения Коробкова-Землянского к Меладзе NEWS.RU. Журналист добавил, что не хочет устраивать травлю или «казнь» Меладзе. По словам Землянского, певцу нужно просто следить за словами. На корпоративном концерте в Дубае Меладзе использовал нацистский лозунг «Героям слава!». После этого на музыканта обрушился шквал критики, а концерты в России были отменены. Ранее Коробков-Землянский сообщал, что полиция проверяет Меладзе на возможное финансирование ВСУ, передает ФАН. Заявление журналиста было передано в ГУ МВД по Москве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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