Кремль отреагировал на решение ФРГ повысить помощь Украине до 15 млрд евро

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Увеличение поддержки Украине со стороны Германии негативно влияют на отношения с Россией, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Германия, увеличивая объем военной помощи Украине до 15 млрд евро, повышает свою вовлеченность в конфликт и вредит отношениям с Россией. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«В целом, российско-германские отношения оставляют желать лучшего. Германия принимает активное участие в вооружении Украины, в накачивании ее оружием. Германия прямо и косвенно повышает уровень вовлеченности в этот конфликт, поэтому ничего хорошего эти действия и решения не сулят», — заявил Песков.

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Германия, увеличивая объем военной помощи Украине до 15 млрд евро, повышает свою вовлеченность в конфликт и вредит отношениям с Россией. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «В целом, российско-германские отношения оставляют желать лучшего. Германия принимает активное участие в вооружении Украины, в накачивании ее оружием. Германия прямо и косвенно повышает уровень вовлеченности в этот конфликт, поэтому ничего хорошего эти действия и решения не сулят», — заявил Песков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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