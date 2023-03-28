Кремль отреагировал на решение ФРГ повысить помощь Украине до 15 млрд евро

Увеличение поддержки Украине со стороны Германии негативно влияют на отношения с Россией, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Германия, увеличивая объем военной помощи Украине до 15 млрд евро, повышает свою вовлеченность в конфликт и вредит отношениям с Россией. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«В целом, российско-германские отношения оставляют желать лучшего. Германия принимает активное участие в вооружении Украины, в накачивании ее оружием. Германия прямо и косвенно повышает уровень вовлеченности в этот конфликт, поэтому ничего хорошего эти действия и решения не сулят», — заявил Песков.
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