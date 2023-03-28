Климов: разговор о мире на Украине возможен при двух условиях

Обсуждение мирного урегулирования конфликта на Украине возможно только при соблюдении двух условий. Об этом в интервью URA.RU заявил зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов.
«Чтобы конструктивно обсуждать мирное урегулирование, во-первых, нужно добиться отмены указа Зеленского. Пока действует этот указ, вести речь о диалоге бессмысленно. Во-вторых, мы не можем обсуждать эту тему серьезно, пока не дезавуированы слова таких людей, как [глава Евродипломатии Жозеп] Боррель, о том, что надо победить Россию на поле боя. Вот как только будут убраны эти две позиции, появится возможность говорить на эту тему», — считает Климов.
Последний раунд российско-украинских переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. После этого Киев вышел из переговорного процесса. А в сентябре 2022 года президента Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым запретил ведение мирных переговоров с Россией и ее президентом Владимиром Путиным.
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